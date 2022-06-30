Atwasat

رسميا.. ريكاردو سواريش مديرا فنيا للأهلي المصري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 01:27 مساء
رسميا.. ريكاردو سواريش مديرا فنيا للأهلي المصري
ريكاردو سواريش مديرا فنيا للأهلي المصري. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت إدارة النادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، التعاقد مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

ووصل سواريش إلى القاهرة أمس، وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع كل من رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، الكابتن محمود الخطيب ورئيس شركة الأهلي لكرة القدم، ياسين منصور.

وخلال الجلسة اتفق على كافة الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتأكيد على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على كافة المستويات.

- البرتغالي سواريز يقترب من قيادة تدريب الأهلي المصري
- بسبب القرعة «الموجهة».. الإسماعيلي ينسحب من كأس مصر
- التعادل الإيجابي يحسم القمة المصرية الـ124 بين الأهلي والزمالك

الجهاز المعاون
وأعلن الأهلي المصري أن الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش يضم كلًّا من: ماوريسيو فاش مدربًا، سامي قمصان مدربًا، وراؤول فاريا مطور أداء، وبيدرو جيميرايش مخطط أحمال وأخصائي فسيولوجي، إدواردو لوبو مدرب حراس المرمى، ولويس بيريرا محلل أداء الفرق المنافسة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

سجن المغني آر. كيلي 30 عاما بتهمة اعتداءات جنسية

سجن المغني آر. كيلي 30 عاما بتهمة اعتداءات جنسية
مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط

مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط
مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق

مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء

كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء
ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل

ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل
زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين

زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين
السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى

السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى
تقرير فرنسي: «مفاوضات مشروطة» لإطلاق سراح عبدالله السنوسي

تقرير فرنسي: «مفاوضات مشروطة» لإطلاق سراح عبدالله السنوسي
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»
مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة الدستورية

مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة ...
البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)
ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟

ماذا قال نورلاند عن «آلية مستفيد»؟
بعد عقود من التهميش.. الفنانون السعوديون يحظون بدعم سلطات بلادهم

بعد عقود من التهميش.. الفنانون السعوديون يحظون بدعم سلطات بلادهم
«المركزي» بطرابلس: أحلنا مليار دينار لـ«المركزي» في بنغازي و1.16 مليار لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية خلال 6 أشهر

«المركزي» بطرابلس: أحلنا مليار دينار لـ«المركزي» في بنغازي و1.16 مليار لفروع ...
مكتب النائب العام: القضاء المالطي استجاب إلى طلب رد 96 مليون يورو من أموال «الأمن الوطني»

مكتب النائب العام: القضاء المالطي استجاب إلى طلب رد 96 مليون يورو من أموال ...
بالفيديو: اللبنانية دومينيك سكارليت تطلق أغنية «ع بالي»

بالفيديو: اللبنانية دومينيك سكارليت تطلق أغنية «ع بالي»
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات
مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط
مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط
بطولة ويمبلدون: تأهل سهل لديوكوفيتش وأنس جابر إلى الدور الثالث
بطولة ويمبلدون: تأهل سهل لديوكوفيتش وأنس جابر إلى الدور الثالث
رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل الثلاثي ديبالا وموراتا وبيرنارديسكي
رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل الثلاثي ديبالا وموراتا وبيرنارديسكي
رسميا.. إرنستو فالفيردي مدربا لأتلتيك بلباو
رسميا.. إرنستو فالفيردي مدربا لأتلتيك بلباو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط ......
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب للصالات
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب ......
هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو (صور)
هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي ......
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات...
الكشف عن جدول الدوري الإنجليزي للموسم الجديد «22-23»
الكشف عن جدول الدوري الإنجليزي للموسم الجديد «22-23»...
المزيد
بشكل رسمي.. البصرة العراقية تحتضن «خليجي 25»
بشكل رسمي.. البصرة العراقية تحتضن «خليجي 25»...
كيليني: لا أتمتع بالميزات الجسدية.. و«لوس أنجليس» هو النادي المثالي لي
كيليني: لا أتمتع بالميزات الجسدية.. و«لوس أنجليس» هو النادي ......
رسميا.. ريكاردو سواريش مديرا فنيا للأهلي المصري
رسميا.. ريكاردو سواريش مديرا فنيا للأهلي المصري...
رسميا.. إرنستو فالفيردي مدربا لأتلتيك بلباو
رسميا.. إرنستو فالفيردي مدربا لأتلتيك بلباو...
رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل الثلاثي ديبالا وموراتا وبيرنارديسكي
رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل الثلاثي ديبالا وموراتا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط