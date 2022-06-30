رسميا.. ريكاردو سواريش مديرا فنيا للأهلي المصري

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة النادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، التعاقد مع المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش، مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين، وما تبقى من مباريات في الموسم الحالي.

ووصل سواريش إلى القاهرة أمس، وقام بإتمام كافة إجراءات التعاقد، وعقد جلسة مطولة مع كل من رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، الكابتن محمود الخطيب ورئيس شركة الأهلي لكرة القدم، ياسين منصور.

وخلال الجلسة اتفق على كافة الأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة، والتأكيد على الدعم والمساندة للمدير الفني وجهازه المعاون لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره على كافة المستويات.

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