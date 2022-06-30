Atwasat

رسميا.. إرنستو فالفيردي مدربا لأتلتيك بلباو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 12:22 مساء
رسميا.. إرنستو فالفيردي مدربا لأتلتيك بلباو
نادي أتلتيك بلباو يعلن تعيين إرنستو فالفيردي مدربا للفريق. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن نادي أتلتيك بلباو، اليوم الخميس، تعيين إرنستو فالفيردي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا لمارسيلينو جارسيا تورال.

ونشر نادي أتلتيك بلباو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو ترحيبيًا بعودة إرنستو فالفيردي لتدريب الفريق، والذي سيقوده بدءًا من الموسم الجديد بشكل رسمي.

عودة بعد غياب عامين ونصف العام
ويتولى فالفيردي تدريب أتلتيك بلباو في ولاية ثالثة خلال مسيرته مع التدريب. ويعود فالفيردي للتدريب بعد عامين ونصف العام من إقالته من تدريب برشلونة مطلع 2020.

ويعد فالفيردي أكثر مدرب قيادةً لـ أتلتيك بلباو في تاريخه النادي بواقع 306 مباريات. وتولى صاحب (58 عامًا) تدريب الفريق أول مرة بين 2003 و2005، قبل أن يقوده في فترة ذهبية بالعصر الحديث بين 2013 و2017.

أول ألقاب بلباو في القرن الـ21
ونجح فالفيردي وقتها في قيادة أتلتيك بلباو لأول ألقابه في القرن الـ21، والأول له منذ 1984، بفوزه على برشلونة بخماسية في كأس السوبر الإسباني. وسبق لفالفيردي تدريب إسبانيول، وأولمبياكوس اليوناني، وفياريال، وفالنسيا.

- رسميا.. الدوري الإسباني يعلن مواعيد الجولة الأولى للموسم الجديد
- كأس ملك إسبانيا: أتلتيك بلباو يجرد برشلونة من اللقب (فيديو)
- 15 ألف مشجع يحتفلون مع رجال الأرقام القياسية في ريال مدريد

واحتل أتلتيك بلباو المركز الثامن في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وبالتالي يغيب عن المشاركات الأوروبية العام المقبل. كما ودّع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي رغم إقصائه قبلها برشلونة وريال مدريد على التوالي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط

مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط
مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق

مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق
كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا

كاركاتير حليم - البرلمان في ليبيا
كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء

كاركاتير خيري - معاناة الليبيين مع انقطاع الكهرباء
ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل

ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل
زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين

زيلينسكي يعلن قطع العلاقات مع سورية بعد اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين
السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى

السعودية تعلن الخميس غرة ذي الحجة.. و 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى
تقرير فرنسي: «مفاوضات مشروطة» لإطلاق سراح عبدالله السنوسي

تقرير فرنسي: «مفاوضات مشروطة» لإطلاق سراح عبدالله السنوسي
عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «في التسعين» يكشف آخر تحضيرات «سداسي التتويج»
مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة الدستورية

مصادر لقناة الوسط «WTV»: تعثر محادثات جنيف وتأجيل توقيع الاتفاق على الوثيقة ...
البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي

البنزرتي ينهي الاتفاق ويتأهب لقيادة الأهلي بنغازي في دوري التتويج السداسي
«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)

«بوابة الوسط» تستعرض مشوار تتويج الأهلي طرابلس ببطولة دوري السلة (صور)
بعد عقود من التهميش.. الفنانون السعوديون يحظون بدعم سلطات بلادهم

بعد عقود من التهميش.. الفنانون السعوديون يحظون بدعم سلطات بلادهم
مكتب النائب العام: القضاء المالطي استجاب إلى طلب رد 96 مليون يورو من أموال «الأمن الوطني»

مكتب النائب العام: القضاء المالطي استجاب إلى طلب رد 96 مليون يورو من أموال ...
بالفيديو: اللبنانية دومينيك سكارليت تطلق أغنية «ع بالي»

بالفيديو: اللبنانية دومينيك سكارليت تطلق أغنية «ع بالي»
حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات

حبس غيلاين ماكسويل 20 عاما في قضية الاتجار بقاصرات
«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط

«الرياضة» تهنئ المنتخب الوطني للكرة الحديدية بعد برونزية دورة البحر المتوسط
شاهد في «وسط الخبر»: مؤتمر صحفي لتوقيع التوافقات الدستورية بين عقيلة والمشري بجنيف الإربعاء

شاهد في «وسط الخبر»: مؤتمر صحفي لتوقيع التوافقات الدستورية بين عقيلة والمشري ...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
ضربتان لجدة في ختام الدوري السعودي.. وسقوط الأهلي التاريخي ينشر الحزن العام
ضربتان لجدة في ختام الدوري السعودي.. وسقوط الأهلي التاريخي ينشر ...
أوريغي يجتاز الفحص الطبي في ميلان تأهبا لانطلاقة جديدة تحت إمرة بيولي
أوريغي يجتاز الفحص الطبي في ميلان تأهبا لانطلاقة جديدة تحت إمرة ...
المغرب بطلا لكأس العرب لكرة قدم الصالات
المغرب بطلا لكأس العرب لكرة قدم الصالات
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات
مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط
مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط ......
هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو (صور)
هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي ......
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب للصالات
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب ......
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات...
الكشف عن جدول الدوري الإنجليزي للموسم الجديد «22-23»
الكشف عن جدول الدوري الإنجليزي للموسم الجديد «22-23»...
المزيد
رسميا.. إرنستو فالفيردي مدربا لأتلتيك بلباو
رسميا.. إرنستو فالفيردي مدربا لأتلتيك بلباو...
رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل الثلاثي ديبالا وموراتا وبيرنارديسكي
رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل الثلاثي ديبالا وموراتا ......
بطولة ويمبلدون: تأهل سهل لديوكوفيتش وأنس جابر إلى الدور الثالث
بطولة ويمبلدون: تأهل سهل لديوكوفيتش وأنس جابر إلى الدور ......
مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط
مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط...
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات
تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط