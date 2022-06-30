رسميا.. إرنستو فالفيردي مدربا لأتلتيك بلباو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي أتلتيك بلباو، اليوم الخميس، تعيين إرنستو فالفيردي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق خلفًا لمارسيلينو جارسيا تورال.

ونشر نادي أتلتيك بلباو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فيديو ترحيبيًا بعودة إرنستو فالفيردي لتدريب الفريق، والذي سيقوده بدءًا من الموسم الجديد بشكل رسمي.

عودة بعد غياب عامين ونصف العام

ويتولى فالفيردي تدريب أتلتيك بلباو في ولاية ثالثة خلال مسيرته مع التدريب. ويعود فالفيردي للتدريب بعد عامين ونصف العام من إقالته من تدريب برشلونة مطلع 2020.

ويعد فالفيردي أكثر مدرب قيادةً لـ أتلتيك بلباو في تاريخه النادي بواقع 306 مباريات. وتولى صاحب (58 عامًا) تدريب الفريق أول مرة بين 2003 و2005، قبل أن يقوده في فترة ذهبية بالعصر الحديث بين 2013 و2017.

أول ألقاب بلباو في القرن الـ21

ونجح فالفيردي وقتها في قيادة أتلتيك بلباو لأول ألقابه في القرن الـ21، والأول له منذ 1984، بفوزه على برشلونة بخماسية في كأس السوبر الإسباني. وسبق لفالفيردي تدريب إسبانيول، وأولمبياكوس اليوناني، وفياريال، وفالنسيا.

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واحتل أتلتيك بلباو المركز الثامن في الدوري الإسباني الموسم الماضي، وبالتالي يغيب عن المشاركات الأوروبية العام المقبل. كما ودّع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي رغم إقصائه قبلها برشلونة وريال مدريد على التوالي.