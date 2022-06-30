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رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل الثلاثي ديبالا وموراتا وبيرنارديسكي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 يونيو 2022, 11:47 صباحا
رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل الثلاثي ديبالا وموراتا وبيرنارديسكي
نادي يوفنتوس الإيطالي يعلن انتهاء علاقته بباولو ديبالا. (حساب يوفنتوس على تويتر)
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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، انتهاء علاقته بالثلاثي باولو ديبالا، وألفارو موراتا، وفيدريكو بيرنارديسكي، بعد انتهاء عقودهم.

وقال يوفنتوس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «7 أعوام بقميص البيانكونيري.. شكرًا ديبالا». كما وجه الشكر أيضًا إلى نجمه موراتا قائل: «نتمنى لك التوفيق في مغامرتك القادمة».

وكشف نادي يوفنتوس الإيطالي أنه استغنى أيضًا عن خدمات لاعبه فيديريكو بيرنارديسكي، بعد خمسة مواسم حقق خلالها لقب السيريا آي مرتين وكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالي مرتين.

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ويستهل نادي يوفنتوس مبارياته في بطولة الدوري الإيطالي للموسم الرياضي الجديد (2022-2023) أمام نظيره ساسولو، على أن يلتقي في الجولة الثانية أمام نظيره سامبدوريا.

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