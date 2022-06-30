مواجهة فاصلة لحسم بطل الدوري الإيطالي حال التساوي في النقاط

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن لقب دوري الدرجة الأولى المحلي سيحسم من خلال مواجهة فاصلة اعتبارا من الموسم المقبل حال التساوي في النقاط بين أول فريقين في الترتيب.

وناقشت أندية الدوري الإيطالي الفكرة في وقت سابق هذا الشهر، وقال الاتحاد في بيان، وفقا لـ«رويترز» إن مجلسه الاستشاري صدق عليها.

عدم احتساب وقت إضافي

وأوضح الاتحاد الإيطالي أنه لن يكون هناك وقت إضافي في المباراة الفاصلة حيث ستنتقل مباشرة إلى ركلات الترجيح إذا استمر التعادل بعد 90 دقيقة.

وحُسم اللقب الموسم الماضي في اليوم الأخير من المسابقة حيث فاز ميلان بأول ألقابه في الدوري منذ 11 عاما، بعد تغلبه على ساسولو لينهي الموسم متفوقا بنقطتين على غريمه إنتر ميلان.

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ولا تستخدم أي مسابقة كبرى أخرى في أوروبا المباراة الفاصلة، حيث تعتمد بطولات الدوري على فارق الأهداف للفصل بين الفرق.