تعرف على جوائز الأفضل في كأس العرب لكرة الصالات

القاهرة - بوابة الوسط

أسدل الستار اليوم الثلاثاء، على بطولة كأس العرب لكرة القدم للصالات، في نسختها السادسة، التي نظمها الاتحاد العربي، وأقيمت داخل صالة الخضراء بمدينة الدمام السعودية.

وتُوج المنتخب المغربي بلقب البطولة، بعد فوزه (3-0) على نظيره العراقي، في الصالة الخضراء بمدينة الدمام.

وأعلنت اللجنة المنظمة، جوائز الأفضل في البطولة، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، المغربي أنس العيان. كما نال الكويتي عبدالرحمن طويل لقب الهداف.

ونال المنتخب المصري، جائزة اللعب النظيف خلال البطولة. وحصل حارس منتخب العراق زاهر هادي على جائزة أفضل حارس في البطولة.

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واختُير لاعب منتخب المغرب سفيان المسرار، لجائزة أفضل لاعب في البطولة.