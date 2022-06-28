أوريغي يجتاز الفحص الطبي في ميلان تأهبا لانطلاقة جديدة تحت إمرة بيولي

القاهرة - بوابة الوسط

اجتاز المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي، الفحص الطبي لفريق ميلان، اليوم الثلاثاء ومن المنتظر أن يوقع مع النادي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وصل المهاجم، الذي سينضم إلى الفريق الإيطالي قادمًا من ليفربول الإنجليزي، إلى مدينة ميلانو، الإثنين الماضي، لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله، وتوجه صباح اليوم للمركز الطبي التابع للنادي، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

ويسعى أوريغي (27 عامًا)، للحصول في ميلان على دور أكبر، لم يحظ به تحت إمرة المدرب الألماني يورغن كلوب بين صفوف «الريدز»، وبمجرد أن يجري الإعلان عن التأكيد الرسمي لانضمامه، من المتوقع أن ينضم البلجيكي إلى التدريبات تحت إمرة مدرب ميلان ستيفانو بيولي مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وفي مركزه، سيجد أوريغي منافسة من الفرنسي أوليفييه جيرو، الذي نال ثقة المدرب والجماهير بأدائه وأهدافه الرائعة في الجزء الثاني من الموسم الماضي، والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الذي سيبقى بعيدًا عن الملاعب حتى ينايرالمقبل، بعد إجراء عملية جراحية في الركبة.