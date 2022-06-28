البرتغالي سواريز يقترب من قيادة تدريب الأهلي المصري

القاهرة - بوابة الوسط

انفصل مدرب جيل فيسنتي، ريكاردو سواريز، عن ناديه البرتغالي، اليوم الثلاثاء، وسط تكهنات بقرب تعيينه لتدريب الأهلي المصري.

قال النادي البرتغالي في بيان على صفحته «فيسبوك»، إنه توصل لاتفاق بفسخ التعاقد مع المدرب سواريز، وأربعة من مساعديه وهم ماوريسيو فاز وراؤول فاريا وباولو لوبو وبيدرو غيمارايش، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف النادي: «يشيد جيل فيسنتي بعمل واحترافية ريكاردو سواريز خلال مسيرته مع النادي، مع التأكيد على أن اسم المدرب البرتغالي سيبقى خالدًا في تاريخ النادي».

وقاد سواريز (47 عامًا) فريق جيل فيسنتي لاحتلال المركز الخامس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، وتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي.

ويبحث الأهلي عن مدرب بعقد دائم، بعد الانفصال بالتراضي هذا الشهر عن المدرب بيتسو موسيماني، الذي قاد الفريق لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، قبل أن يخسر النهائي الشهر الماضي.

ويتولى حاليًا مساعد موسيماني السابق، سامي قمصان، قيادة الأهلي بشكل موقت، وذكرت تقارير أن مواجهة سموحة غدًا الأربعاء ستكون الأخيرة له في هذا المنصب، قبل أن يتولى سواريس المسؤولية بعد ذلك.