Atwasat

البرتغالي سواريز يقترب من قيادة تدريب الأهلي المصري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 04:22 مساء
البرتغالي سواريز يقترب من قيادة تدريب الأهلي المصري
ريكاردو سواريز. (أرشيفية : الإنترنت)
alwasat radio

انفصل مدرب جيل فيسنتي، ريكاردو سواريز، عن ناديه البرتغالي، اليوم الثلاثاء، وسط تكهنات بقرب تعيينه لتدريب الأهلي المصري.

قال النادي البرتغالي في بيان على صفحته «فيسبوك»، إنه توصل لاتفاق بفسخ التعاقد مع المدرب سواريز، وأربعة من مساعديه وهم ماوريسيو فاز وراؤول فاريا وباولو لوبو وبيدرو غيمارايش، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف النادي: «يشيد جيل فيسنتي بعمل واحترافية ريكاردو سواريز خلال مسيرته مع النادي، مع التأكيد على أن اسم المدرب البرتغالي سيبقى خالدًا في تاريخ النادي».

وقاد سواريز (47 عامًا) فريق جيل فيسنتي لاحتلال المركز الخامس في الدوري البرتغالي الموسم الماضي، وتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي.

ويبحث الأهلي عن مدرب بعقد دائم، بعد الانفصال بالتراضي هذا الشهر عن المدرب بيتسو موسيماني، الذي قاد الفريق لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين، قبل أن يخسر النهائي الشهر الماضي.

ويتولى حاليًا مساعد موسيماني السابق، سامي قمصان، قيادة الأهلي بشكل موقت، وذكرت تقارير أن مواجهة سموحة غدًا الأربعاء ستكون الأخيرة له في هذا المنصب، قبل أن يتولى سواريس المسؤولية بعد ذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انسحاب الإيطالي ماتيو من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب «كورونا»

انسحاب الإيطالي ماتيو من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب «كورونا»
الأمم المتحدة: أكثر من 306 آلاف مدني قتلوا في سورية منذ 2011

الأمم المتحدة: أكثر من 306 آلاف مدني قتلوا في سورية منذ 2011
السني: مصير الشعب الليبي أصبح رهينة خلافات أعضاء مجلس الأمن وقوى إقليمية

السني: مصير الشعب الليبي أصبح رهينة خلافات أعضاء مجلس الأمن وقوى إقليمية
الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل

الجزائر تكتشف احتياطيات غازية هامة في حقل حاسي الرمل
دي كارلو: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات المتعلقة بمشروعية المؤسسات الليبية

دي كارلو: الانتخابات هي السبيل الوحيد لتسوية الخلافات المتعلقة بمشروعية المؤسسات...
إيران: «نتفهم» ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سورية

إيران: «نتفهم» ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سورية
بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا

بالفيديو: عشرة قتلى و40 جريحا جراء ضربة روسية على مركز تسوّق في أوكرانيا
بطولة ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني في 54 دقيقة

بطولة ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني في 54 دقيقة
الأردن.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين بعد تسرب غاز سام من صهريج (فيديو)

الأردن.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 234 آخرين بعد تسرب غاز سام من صهريج (فيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس 4 - 0 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأولمبي 1 - 0 الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز
«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي

«جريمة شرف».. أب يقتل ابنته في بنغازي
زيلينسكي يطلب من قادة مجموعة السبع بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب قبل نهاية العام

زيلينسكي يطلب من قادة مجموعة السبع بذل أقصى الجهود لإنهاء الحرب قبل نهاية العام
عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني

عبر «WTV».. الملاكم الليبي مالك الزناد يفوز على منافسه الأرجنتيني
الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط

الملاكم الليبي إبراهيم الساحلي يفوز بالقاضية في دورة ألعاب البحر المتوسط
بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي

بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي
التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا

التونسية أنس جابر تصعد إلى المركز الثاني عالميا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي
بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة ...
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب للصالات
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب للصالات
بطولة ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني في 54 دقيقة
بطولة ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني في 54 دقيقة
ديوكوفيتش يبلغ الدور الثاني في ويمبلدون
ديوكوفيتش يبلغ الدور الثاني في ويمبلدون
الهلال يتوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي
الهلال يتوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثالثة على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي
بالفيديو: المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط ......
هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو (صور)
هالاند يتحدث عن غوارديولا بعد التوقيع الرسمي لمانشستر سيتي ......
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب للصالات
المنتخب العراقي يضرب موعدًا مع المغرب في نهائي كأس العرب ......
الكشف عن جدول الدوري الإنجليزي للموسم الجديد «22-23»
الكشف عن جدول الدوري الإنجليزي للموسم الجديد «22-23»...
محمد شعبان يفوز بلقب بطولة تورنتو ويتأهل لمستر أولمبيا (صور)
محمد شعبان يفوز بلقب بطولة تورنتو ويتأهل لمستر أولمبيا (صور)...
المزيد
البرتغالي سواريز يقترب من قيادة تدريب الأهلي المصري
البرتغالي سواريز يقترب من قيادة تدريب الأهلي المصري...
انسحاب الإيطالي ماتيو من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب «كورونا»
انسحاب الإيطالي ماتيو من بطولة ويمبلدون للتنس بسبب «كورونا»...
هنا جودة.. طفلة مصرية تتحول لمعجزة في تنس الطاولة بإحراز بطولة أفريقيا
هنا جودة.. طفلة مصرية تتحول لمعجزة في تنس الطاولة بإحراز ......
الهلال يتوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي
الهلال يتوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثالثة على ......
ديوكوفيتش يبلغ الدور الثاني في ويمبلدون
ديوكوفيتش يبلغ الدور الثاني في ويمبلدون...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط