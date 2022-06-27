الهلال يتوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثالثة على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق الهلال، في لتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه على نظيره الفيصلي بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، في ختام الجولة الـ30 من البطولة.

وافتتح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، أول أهداف مباراة الهلال والفيصلي بعد عرضية أرضية من الجانب الأيمن عن طريق ميشايل؛ حيث استلم الكرة وسدد بيسراه قوية في شباك الفيصلي.

وسجل الهلال الهدف الثاني بعد انطلاقة رائعة من ميشايل بعدما مر من لاعب والثاني وأرسل عرضية أرضية في اتجاه إيغالو الذي قابلها في الشباك عند الدقيقة (64).

وقلص النادي الفيصلي الفارق عن طريق كلايسون فييرا بعد عرضية من الجانب الأيمن عن طريق خالد الكعبي، أرتقى لها البديل ووضعها برأسية قوية في الشباك في الدقيقة (70).

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بهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 67 نقطة، متفوقا على اتحاد جدة (65 نقطة) الذي تعادل مع الباطن بدون أهداف في المباراة التي شهدها ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبد الله الرياضية.