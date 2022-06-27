ديوكوفيتش يبلغ الدور الثاني في ويمبلدون

القاهرة - بوابة الوسط

تعافى نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول من خسارة مجموعة واحدة أمام الكوري الجنوبي كون سون-وو المصنف 81، وخرج منتصرا 6-4 و3-6 و6-3 و6-4، ليتأهل إلى الدور الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس اليوم الإثنين.

وظهر حامل اللقب، الذي يحاول حصد اللقب للمرة الرابعة على التوالي، بشكل متباين في بعض الأوقات أمام كون الذي قدم لمحات رائعة ومتنوعة في الضربات الأمامية والضربات الساقطة في الملعب الرئيسي.

ولم يلعب ديوكوفيتش أي بطولة على الأراضي العشبية قبل ويمبلدون هذا الموسم، واعترف أن ذلك لم يساعده أمام منافسه الشاب.

لم يكن الأمر سهلا

وقال اللاعب الصربي، وفقا لـ«رويترز»: «لم أشارك في أي بطولة إعدادية قبل ذلك، لذا يشعر المرء دائما براحة أقل من المطلوب، خاصة إذا كنت تلعب أمام لاعب موهوب مثل كون الذي يبقى قريبا من الخط ويسدد بكل دقة».

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وأضاف: «لم يكن الأمر سهلا.. كنت مطالبا باللعب ببعض التنوع في المباراة. ساعدتني ضربات الإرسال، لكن في مثل هذا المستوى يتحدد الفائز بناء على ضربة أو ضربتين».