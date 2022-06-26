بمشاركة حمدو الهوني.. الترجي يتوج بلقب الدوري التونسي للمرة السادسة على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط

توج فريق الترجي، بلقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي، و32 في تاريخه بفوزه 2-1 على اتحاد بنقردان، وتعادل الاتحاد المنستيري 2-2 مع الصفاقسي في نهاية مثيرة اليوم الأحد.

وحسم الترجي اللقب بعدما رفع برصيده في مرحلة التتويج إلى 24 نقطة من عشر مباريات وبفارق نقطتين عن الاتحاد المنستيري صاحب المركز الثاني الذي كان يحلم بلقبه الأول.

ونجح المحترف الليبي حمدو الهوني في التتويج بلقب بطولة الدوري التونسي، بعد فوزه فريقه على بن قردان بنتيجة بثنائية بفضل هدفي محمد علي بن حمودة والجزائري إلياس الشتي.

مواجهة صعبة

وقال نبيل معلول مدرب الترجي، وفقا لـ«رويترز»: «مواجهة صعبة جدا مع اتحاد بنقردان الذي خاض مباراة بطولية.. سجل اتحاد بنقردان مبكرا ثم واجهنا صعوبات كبيرة أمام حارس مرمى تصدى لست أو سبع فرص».

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وأضاف معلول الذي قاد الترجي في آخر ثلاث جولات بعد إقالة راضي الجعايدي «المهم أننا حققنا الفوز وتوجنا بالبطولة».