سيليا ويكان تهدي الجزائر أول ميدالية ذهبية في ألعاب البحر المتوسط

أهدت اللاعبة سيليا ويكان، الجزائر أول ميدالية ذهبية في الكاراتيه لفئة أقل من 50 كغ في ألعاب البحر الأبيض المتوسط - وهران 2022.
وفازت سيليا ويكان على اللاعبة المصرية ريم سلامة بنتيجة (5-0)، لتفوز باذهبية، وتحصل اللاعبة المصرية الميدالية الفضية الأولى في دورة ألعاب البحر المتوسط.
وكانت لعبة الكاراتيه ضمنت أول ثلاث ميداليات للجزائر، مستضيف دورة ألعاب المتوسط، بعد تأهل الثلاثي الجزائري علاء سالمي والبطلتان سيليا ويكان ولويزة أبوريش إلى نهائيات الكاراتيه في أوزان أقل من 60 وأقل من 50 وأقل من 55 كلغ.
وأقيم، أمس السبت، حفل افتتاح دورة ألعاب البحر المتوسط رقم 19، التي تستضيفها مدينة وهران الجزائرية في الفترة من 24 يونيو حتى 6 من شهر يوليو المقبل.
- الكاراتيه يضمن للجزائر أول ثلاث ميداليات في دورة ألعاب المتوسط (صور)
مشاركة ليبيا
وتشارك ليبيا في 15 لعبة، والألعاب هي: الكرة الحديدية والملاكمة والكاراتيه والسباحة والتنس وتنس الطاولة والقوس والسهم والشراع والدراجات والجودو والرماية وألعاب القوى ورفع الأثقال والمبارزة والتايكواندو، بوفد يتكون من 74 شخصًا.
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