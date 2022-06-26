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بانيايا يفوز بلقب سباق جائزة هولندا الكبرى

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 يونيو 2022, 06:42 مساء
بانيايا يفوز بلقب سباق جائزة هولندا الكبرى
الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا. (الإنترنت)
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تُوِّج الدراج الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي)، اليوم الأحد بلقب جائزة هولندا الكبرى على حلبة آسن، بعد أسبوع من سقوطه في سباق ألمانيا، مستفيدًا من انسحاب بطل العالم الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) من دون أن ينعكس ذلك سلبًا على صدارة الأخير للترتيب العام.

وأنهى بانيايا المنطلق من المركز الأول السباق بوقت قدره 40:25.205 دقيقة متقدمًا بفارق 0.444 ثانية على مواطنه ماركو بيتزيكي (في آر46 دوكاتي) صاحب المركز الثاني، وعلى الإسباني مافريك فينياليس (أبريليا) الذي حل ثالثًا متأخراً بفارق 1.209 ثانية.

انسحاب حامل اللقب
ولم يحالف الحظ حامل اللقب الفرنسي كوارتارارو الذي انسحب من السباق بعدما سقط مرتين.

ولم تكن انطلاقة دراج ياماها ناجحة؛ إذ تجاوزه سريعًا الإسباني أليكس اسبارغارو (أبريليا)، قبل أن يفقد السيطرة على دراجته عندما حاول أن يستعيد المركز الثاني أثناء محاولة تجاوزه لمنافسه من داخل المنعطف ليسقط للمرة الاولى في اللفة الخامسة (من أصل 26).

ورغم خروج دراجته إلى المنطقة الحصوية، فإن كوارتارارو نجح في العودة إلى المسار في المركز الأخير، فيما تراجع إسبارغارو للمركز الـ18 (أنهى السباق في المركز الرابع) بعد احتكاكه مع الفرنسي الذي عاد وسقط للمرة الثانية في اللفة 13 من دون أن يتعرض للإصابة، ليتخذ قرار الانسحاب.

وهي المرة الأولى هذا العام يضطر فيها كوارتارارو، الفائز بثلاثة سباقات (البرتغال وكاتالونيا وألمانيا)، للانسحاب بعدما كان احتل أحد المراكز العشرة الأولى في الجولات العشر السابقة.

وجاء ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة هولندا الكبرى كالآتي:
1- الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 40:25.205 دقيقة

2- الإيطالي ماركو بيتزيكي (في آر46 دوكاتي) بفارق 0.444 ث.

3- الإسباني مافريك فينياليس (أبريليا) بفارق 1.209 ث.

4- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) بفارق 2.585 ث.

5- الجنوب أفريقي براد بندر (كا تي أم) بفارق 2.721 ث.

ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:
1- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 172 نقطة.

2- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 151.

3-الفرنسي جوهان زاركو (دوكاتي-براماك) 114.

4- الإيطالي بيكو بانيايا (دوكاتي) 106.

5- الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) 105.

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