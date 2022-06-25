مونديال السباحة: سيوستروم تتوج بلقبها العالمي العاشر

القاهرة - بوابة الوسط

أحرزت السويدية ساره سيوستروم، لقبها العالمي العاشر وميداليتها العشرين منذ مشاركتها الأولى العام 2009، وذلك بتتويجها بطلة لسباق 50 م حرة اليوم السبت، في النسخة التاسعة عشرة من بطولة العالم للسباحة المقامة في بودابست.

ويأتي تتويج السويدية البالغة 28 عاماً بلقب 50 م حرة، بعد 24 ساعة على نيلها لقبها الأول في هذه النسخة بفوزها في سباق 50 م فراشة للمرة الرابعة توالياً، وفقا لـ«فرانس برس».

وسجلت السويدية 23.98 ثانية، لتتقدم البولندية كاتارينا فاسيك التي نالت الفضية، فيما تشاركت الأسترالية ميغ هاريس والأميركية إيريكا براون البرونزية بعد تسجيلهما نفس التوقيت.

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وبعد نيلها ذهبية سباق 200 م فراشة، أضافت اليافعة الكندية سامر ماكينتوش، البالغة 15 عاماً فقط، لقباً آخر السبت وذلك بفوزها بسباق 400 م متنوعة بعد تسجيلها 4:32.04 دقيقة أمام الأميركيتين كايتي غريمز (4:32.67) وإيما ويانت (4:36.00).

واكتفت البطلة المحلية كاتينكا هوسو بالمركز الرابع، متقدماً حاملة الذهبية الأولمبية اليابانية يوي أوهاشي.