لوس أنجليس يقترب من ضم بيل

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن المهاجم الدولي الويلزي غاريث بايل، اقترب من الانتقال إلى نادي لوس أنجليس أف سي المشارك في الدوري الأميركي لكرة القدم.

ووصل عقد بيل مع فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني إلى نهايته، بعد أن توج معه بلقبه الخامس في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

صفقة لمدة عام

ومن المتوقع، أن ينضم اللاعب البالغ 32 عاماً والمرتبط بعقد مع النادي المدريدي حتّى 30 يونيو الحالي، إلى صفوف نادي ولاية كاليفورنيا ومتصدر المنطقة الغربية في صفقة لمدة عام، ليلتحق بالمخضرم المدافع الإيطالي جورجو كييليني الذي سبقه بتوقيعه على عقد حتّى نهاية عام 2023. وفقا لـ«فرانس برس».

«دربي» مدينة لوس أنجليس

وأشارت قناة «إي أس بي أن» الأميركية أن بايل سيوقع على عقد يتضمن إمكانية التجديد لعام إضافي. وقد يبدأ الوافدان الجديدان الدفاع عن قميص فريقهما بعد الافتتاح الرسمي لسوق الانتقالات في 7 يوليو المقبل، على أن يقام في اليوم التالي مباراة «إل ترافيكو» وهي «دربي» مدينة لوس أنجليس والتي تجمع بين لوس أنجليس وغالاكسي بقيادة نجمه المكسيكي خافيير «تشيشاريتو» هرنانديس.

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