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لوس أنجليس يقترب من ضم بيل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 10:45 مساء
لوس أنجليس يقترب من ضم بيل
مهاجم ريال مدريد الإسباني غاريث بايل (إلى اليسار) خلال حصة تدريب على ملعب «ستاد دو فرانس» في سانت دوني في باريس 27 مايو 2022 (ا ف ب)
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كشفت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن المهاجم الدولي الويلزي غاريث بايل، اقترب من الانتقال إلى نادي لوس أنجليس أف سي المشارك في الدوري الأميركي لكرة القدم.

ووصل عقد بيل مع فريقه الحالي ريال مدريد الإسباني إلى نهايته، بعد أن توج معه بلقبه الخامس في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

صفقة لمدة عام
ومن المتوقع، أن ينضم اللاعب البالغ 32 عاماً والمرتبط بعقد مع النادي المدريدي حتّى 30 يونيو الحالي، إلى صفوف نادي ولاية كاليفورنيا ومتصدر المنطقة الغربية في صفقة لمدة عام، ليلتحق بالمخضرم المدافع الإيطالي جورجو كييليني الذي سبقه بتوقيعه على عقد حتّى نهاية عام 2023. وفقا لـ«فرانس برس».

«دربي» مدينة لوس أنجليس
وأشارت قناة «إي أس بي أن» الأميركية أن بايل سيوقع على عقد يتضمن إمكانية التجديد لعام إضافي. وقد يبدأ الوافدان الجديدان الدفاع عن قميص فريقهما بعد الافتتاح الرسمي لسوق الانتقالات في 7 يوليو المقبل، على أن يقام في اليوم التالي مباراة «إل ترافيكو» وهي «دربي» مدينة لوس أنجليس والتي تجمع بين لوس أنجليس وغالاكسي بقيادة نجمه المكسيكي خافيير «تشيشاريتو» هرنانديس.

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بلاد «العم سام»
وأعاد بايل وكييليني البريق إلى الدوري الأميركي المهجور من النجوم في أيامهم الأخيرة من مسيرتهم في السنوات الأخيرة، ليسيرا على خطا العديد من اللاعبين الكبار انتقلوا إلى بلاد «العم سام» على غرار الإنجليزي ديفيد بيكهام والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش اللذين انضما إلى غالاكسي، علماً أن الأخير عاد إلى الدوري الإيطالي ليتوج مع ميلان بطلاً، أو الإنجليزي واين روني (دي سي يونايتد) والإيطالي أندريا بيرلو (نيويورك سيتي).

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