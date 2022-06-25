انسحاب الأميركية كيز من بطولة ويمبلدون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لاعبة التنس الأميركية ماديسون كيز، اليوم السبت انسحابها من بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، عقب تعرضها لإصابة في البطن.

وقالت كيز (27 عاماً) المصنفة 24 عالمياً على «تويتر»، وفقا لـ«بي أن سبورت»: «هذا ليس ما كنت أتمنى أن أقوله قبل أيام قليلة من ويمبلدون، لكن لسوء الحظ لا بد لي من الانسحاب بسبب إصابة في البطن».

6 ألقاب في مسيرتها

وتابعت الفائزة بستة ألقاب في مسيرتها: «أشعر بخيبة أمل كبيرة، لكن صحتي تأتي في المرتبة الأولى ويحتاج جسدي إلى وقت للتعافي بنسبة 100%. الكثير من الحب لجماهير لندن. أراكم العام المقبل».

- أوساكا تنسحب من بطولة «ويمبلدون» بسبب الإصابة

- جوائز مالية قياسية في بطولة «ويمبلدون» للتنس

- بيان رسمي من اتحاد لاعبي التنس المحترفين بعد قرار بطولة «ويمبلدون»

وخسرت كيز نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة أمام مواطنتها سلون ستيفنز العام 2017، ووصلت إلى المربع الذهبي لإحدى بطولات الـ«غراند سلام» ثلاث مرات (أستراليا 2015 و2022 ورولان غاروس 2018).