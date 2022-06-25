الفرنسية غارسيا تفوز بلقب «باد هومبورغ» للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

أحرزت الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة 75 عالمياً، اليوم السبت، لقبها الأوّل منذ ثلاثة أعوام بعدما نجحت في قلب تخلفها بمجموعة في المباراة النهائية لدورة باد هومبورغ الألمانية على الملاعب العشبية أمام الكندية بيانكا أندرييسكو إلى فوز 6-7 (5-7) و6-4 و6-4.

وهو اللقب الثامن للفرنسية البالغة 28 عاماً، والأوّل لها منذ إحرازها دورة نوتنغهام عام 2019، في أفضل تحضير لها قبل يومين على انطلاق بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وقالت غارسيا بعدما رفعت كأس الدورة، وفقا لـ«بي أن سبورت»: «هذا يعني الكثير بالنسبة لي.. عندما لا تعرف متى سيكون فوزك التالي، عندما تكون غير محظوظ، فإن كل شيء يسير في الاتجاه الخاطئ وتخسر الكثير من المباريات».

نتائج هزيلة

وكانت الفرنسية صرّحت قبل المباراة النهائية: «الأشهر القليلة الماضية، السنوات القليلة الماضية لم تكن سهلة مع نتائج هزيلة، العديد من الإصابات الجسدية، لذلك يكون لديك الكثير من الشكوك». وخسرت المصنفة رابعة عالمياً سابقاً المجموعة الأولى أمام الكندية في الشوط الفاصل (تاي بريك).

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غير أن غارسيا نجحت في المجموعة الثانية في قلب الموازين لصالحها، فكسرت إرسال منافستها مرتين لتعادل الكفة 1-1، قبل أن تفوز بالمجموعة الثالثة فالمباراة.