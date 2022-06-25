بطولة مايوركا: تسيتسيباس يتوج بلقبه الأول على العشب

القاهرة - بوابة الوسط

توج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف سادساً عالمياً، بلقبه الأول على الملاعب العشبية بفوزه على الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 6-4 و3-6 و7-6 (7-2)، اليوم السبت في نهائي دورة مايوركا الإسبانية.

ورغم وصوله إلى 20 مباراة نهائية خلال مسيرته، بينها بطولة رولان غاروس العام الماضي حين خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، لم ينجح اليوناني البالغ 23 عاماً في خوض أي نهائي على الملاعب العشبية قبل اليوم. وفقا لـ«فرانس برس».

ويأتي تتويجه بلقب مايوركا التي خسرت الخميس بطلها الروسي دانييل مدفيديف، المصنف أول عالمياً، بسقوطه أمام باوتيستا أغوت في ربع النهائي، قبل يومين على انطلاق بطولة ويمبلدون المقامة على ملاعب عشبية والتي خرج من دورها الأول في ثلاث من مشاركاته الأربع السابقة، فيما انتهت المشاركة الأخرى عام 2018 عند الدور الرابع.

لقبه الثاني

وفاز تسيتسيباس، المصنف ثانياً في مايوركا، بلقبه الثاني للموسم من أصل أربع مباريات نهائية، بعدما سبق له أن توج بطلاً لمونتي كارلو الألف نقطة للماسترز.

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وكانت مواجهة النهائي الثالثة بين تسيتسيباس وباوتيستا أغوت الذي فشل في إحراز لقبه الثاني هذا الموسم والحادي عشر في مسيرته، وقد خرج اليوناني منتصراً مجدداً بعدما فاز أيضاً في اللقاءين الأولين عام 2019 في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة وعام 2021 في دور المجموعات لكأس «أيه تي بي».