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إيقاف «أكسيل مايي» بسبب تصرف غير لائق تجاه الجماهير

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 يونيو 2022, 05:52 مساء
إيقاف «أكسيل مايي» بسبب تصرف غير لائق تجاه الجماهير
أكسيل مايي لاعب نادي اتحاد طنجة المغربي (أ ف ب)
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أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قرارًا يقضي بتوقيف لاعب فريق اتحاد طنجة، أكسيل مايي، ما تبقى من مباريات الموسم الكروي مع تغريمه مبلغ 150 ألف درهم، لقيامه بحركة «لا رياضية» تجاه الجماهير.

وجاء التصرف غير اللائق في حق الجماهير خلال المباراة الأخيرة التي جمعت فريقه اتحاد طنجة، بضيفه يوسفية برشيد ضمن الجولة الـ27 من دوري المحترفين المغربي لكرة القدم. أي أن اللاعب سيمنع من المشاركة في المباريات الثلاث الأخيرة من الموسم. وفقًا لـ«فرانس برس».

وعلاوة على عقوبة الإيقاف، فرضت اللجنة على أكسيل غرامة مالية قدرها 150 ألف درهم.

تغريم لاعب الوداد
من جهة أخرى، أوقفت اللجنة أيضًا، لاعب فريق الوداد الرياضي، جلال الداودي، لمباراتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، «لسوء السلوك» بعد نهاية المباراة التي جمعت فريقه بنهضة بركان.

وأظهرت لقطات فيديو التقطت من المدرجات لاعب الوداد وهو يقوم بإشارة «غير لائقة» بيديه تجاه الجماهير.

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إيقاف عمر أزماني
كما أوقفت اللجنة عمر أزماني المدرب المساعد لفريق يوسفية برشيد وفرضت عليه غرامة مالية بعد طرده في مباراة فريقه مع اتحاد طنجة.

وعوقب فوزي عبد المطلب لاعب اتحاد طنجة بالإيقاف لمباراة واحدة، ومحمد المكعازي لاعب الرجاء الرياضي لمباراتين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ.

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