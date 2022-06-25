«البريميرليغ» يتصدر الإنفاق بـ448.99 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط

مضى أقل من شهر على انتهاء دوري الأبطال، والموسم الماضي، إلا وكانت كبرى الفرق في الدوريات الأوروبية الخمسة الأهم بدأت في تعزيز صفوفها استعدادًا للموسم الجديد 2022-2023، لكن «البريميرليغ» يتصدر القائمة بإجمالي 448.99 مليون يورو على صفقات جديدة.

لم تقترب أي بطولة دوري أوروبية أخرى من أرقام الدوري الإنجليزي، الذي تتمتع فرقه بإمكانات مادية ضخمة تسمح لها بضم لاعبين جدد أسبوعًا وراء أسبوع، ويمثل مبلغ الـ448.99 مليون يورو، ما يعادل 37.11% من إجمالي الإنفاق على الصفقات لجميع أندية الدوريات الخمسة الكبرى، التي تبتعد بفارق كبير خلف الدوري الإنجليزي، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

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وإجمالًا، ومنذ بدء موسم الانتقالات الصيفية، أجريت 122 صفقة بقيمة مليار و208 ملايين، و508 آلاف يورو، منها 448.49 مليون يورو في «البريميرليغ»، و284.388 مليون يورو في «السيري آ» (23.53%)، و218.68 مليون يورو في «البوندسليغا» (18.09%)، و141.80 مليون يورو في الدوري الإسباني (11.73%)، و115.15 مليون يورو في «ليغ آ» (9.52%).

ولا يزال هناك وقت طويل قبل انتهاء موسم الانتقالات ومعادلة الحسابات، لكن الدوري الإنجليزي مكتسح، وبالمعدل الحالي قد يصل إلى رقم مليار و300 مليون التي أنفقت الموسم الماضي على الانتقالات، وتعزى السيولة المالية التي تتمتع بها أندية «البريميرليغ»، إلى العائدات التي تتحصل عليها من حقوق البث التلفزيوني، التي توزع بصورة متساوية، فضلًا عن وجود نسبة مرتفعة من ملاك الأندية من أصحاب الثروات الهائلة.