«الترجي» يتأهب للتتويج بلقب الدوري التونسي السادس تواليا

القاهرة - بوابة الوسط

يتأهب «الترجي» لحسم لقب الدوري التونسي، للمرة السادسة تواليًا، و32 في تاريخه، عندما يستضيف «اتحاد بن قردان» المتعثر، في الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج، غدًا الأحد، ويتقاسم «الترجي» مع «الاتحاد المنستيري» صدارة جدول الترتيب برصيد 21 نقطة لكل منهما، قبل خوض الجولة الختامية، لكن حامل اللقب يمتلك الأفضلية.

وفي حال التساوي في النقاط عقب الجولة النهائية، سيتوج «الترجي» باللقب لأفضليته في عدد الأهداف المسجلة، بعد التعادل في المواجهات المباشرة بين الفريقين، ويبدو «الترجي» بقيادة مدربه نبيل معلول في وضع مريح، عندما يستضيف «اتحاد بن قردان» صاحب النتائج المتواضعة، بينما يخوض «الاتحاد المنستيري» مواجهة صعبة أمام «الصفاقسي»، الذي يحتل المركز الثالث برصيد 15 نقطة، بحسب «رويترز».

وبقي سجل «اتحاد بن قردان» خاليًا من الانتصارات، بعد 7 هزائم، وتعادلين في مرحلة التتويج، ولا يبدو قادرًا على مجاراة «الترجي» الساعي لحسم اللقب، ومداواة جراحه عقب الخروج مبكرًا من دوري أبطال أفريقيا، وكأس تونس.

وستكون المباراة الأخيرة لمدافع «الترجي» خليل شمام، الذي يستعد لاعتزال اللعب بعد مسيرة طويلة وحافلة بالألقاب، حصد خلالها لقب الدوري 11 مرة، ودوري أبطال أفريقيا ثلاث مرات، وكأس تونس أربع مرات.

وسيسعى «الاتحاد المنستيري» لحصد النقاط الثلاث أمام «الصفاقسي»، وانتظار معجزة بتعادل «الترجي» أو خسارته أمام «اتحاد بن قردان»، لحصد لقب الدوري لأول مرة في تاريخه.