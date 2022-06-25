التشيكية بيترا كفيتوفا تقتنص لقب «إيستبورن» للتنس قبل انطلاق «ويمبلدون»

القاهرة - بوابة الوسط

فازت التشيكية بيترا كفيتوفا، بلقب بطولة إيستبورن للتنس للمرة الأولى، بعد فوزها، اليوم السبت، على حاملة اللقب اللاتفية يلينا أوستابنيكو.

كفيتوفا الفائزة مرتين ببطولة «ويمبلدون»، تحكمت في إيقاع المباراة التي استمرت ساعة و16 دقيقة، وفازت بنتيجة (6-3) و(6-2)، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا».

ولم تخسر أوستابنيكو في أي مجموعة خلال مسيرتها في النسخة الحالية من البطولة، لكنها عانت أمام اللاعبة التشيكية، وحققت كفيتوفا لقبها الـ29 في منافسات الفردي، وأعطاها اللقب ثقة كبيرة قبل مواجهة الإيطالية جاسمين باسوليني، في الدور الأول من بطولة «ويمبلدون»، التي تنطلق منافستها، بعد غدٍ الإثنين.