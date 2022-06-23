رسميا.. الدوري الإسباني يعلن مواعيد الجولة الأولى للموسم الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، مواعيد بداية ونهاية النسخة الجديدة من البطولة للموسم الرياضي الجديد (2022/2023)، والذي سيبدأ يوم 14 أغسطس، وينتهي يوم 4 يونيو 2023 المقبل.

ويستهل ريال مدريد حامل اللقب الموسم الجديد بمواجهة ألميريا، بينما يلعب برشلونة مع رايو فايكانو، ويواجه أتلتيكو مدريد، خيتافي في الجولة الأولى.

مباراة الكلاسيكو

ويقام كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة يوم 16 أكتوبر في الجولة التاسعة، فيما يُلعب لقاء الدور الثاني يوم 19 مارس في الجولة رقم 26.

وجاءت مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني كالتالي

برشلونة × رايو فاييكانو

أتلتيك بلباو × ريال مايوركا

ريال بيتيس × إلتشي

سيلتا فيغو × إسبانيول

قادش × ريال سوسيداد

أوساسونا × إشبيلية

خيتافي × أتلتيكو مدريد

ريال مدريد × ألميريا

بلد الوليد × فياريال

فالنسيا × جيرونا

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وسيختتم برشلونة وريال مدريد مبارياتهم في بطولة الدوري الإسباني بمواجهتي سيلتا فيجو وأتلتيك بلباو على الترتيب في بالايدوس وسانتياغو برنابيو.