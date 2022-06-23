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المخضرم الغاني بواتنغ يوقع عقدا جديدا مع هرتا برلين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 02:15 مساء
المخضرم الغاني بواتنغ يوقع عقدا جديدا مع هرتا برلين
لاعب وسط هرتا برلين الدولي الغاني السابق كيفن برينس بواتنغ (يسار) يراوغ لاعب وسط هامبورغ الدجولي الغامبي باكري جاتا في إياب ملحق البقاء والهبوط في الدوري الالماني (اف ب)
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كافأ نادي هرتا برلين، لاعب وسطه المخضرم الدولي الغاني السابق كيفن برينس بواتينغ، على دوره الأساسي في تفادي الهبوط من الدوري الألماني لكرة القدم بتمديد عقده لمدة عام واحد.

وقدم بواتينغ البالغ من العمر 35 عامًا، عرضًا قويًا في إياب ملحق البقاء والهبوط أمام مضيفه هامبورغ ثالث الدرجة الثانية حيث فاز فريق العاصمة بثنائية نظيفة معوضا خسارته بهدف وحيد ذهابا على أرضه، وبالتالي بقاءه في البوندسليغا.

وقال المدير الرياضي لهرتا برلين فريدي بوبيتش، وفقا لـ«فرانس برس»: «لقد رأينا أهمية برينس في فريقنا، ليس فقط في (ملحق) الهبوط.. إنه يقود بالقدوة ويجذب الجميع. هذه هي بالضبط الصفات التي نحتاجها في الموسم المقبل».

مسيرته الاحترافية
وكان بواتينغ جلس على دكة البدلاء في مباراة الذهاب. وبدأ بواتينغ، المولود في برلين، مسيرته الاحترافية في هرتا برلين بعد تخرجه في أكاديمية الشباب إلى الفريق الأول في العام 2005.

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وبعد مسيرة قادته إلى الدفاع عن أكثر من عشرة أندية بينها بوروسيا دورتموند وأينتراخت فرانكفورت وتوتنهام الإنجليزي وميلان وفيورنتينا وجنوى وساسوولو الإيطالية ولاس بالماس وبرشلونة، عاد إلى هرتا برلين في يوليو 2021، وشارك في 18 مباراة الموسم الماضي.

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