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محاكمة 8 أفراد من الطاقم الطبي بتهمة القتل غير العمد لمارادونا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 يونيو 2022, 11:47 صباحا
محاكمة 8 أفراد من الطاقم الطبي بتهمة القتل غير العمد لمارادونا
عشاق النجم الارجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا أمام لوحة جدارية له في بوينس أيرس في 22 يونيو 2021. (اف ب/ارشيف)
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أعلن قاض أن 8 أفراد من الطاقم الطبي سيحاكمون في الأرجنتين بتهمة القتل غير العمد مع ظروف مشددة في نهاية التحقيق في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا في العام 2020 عن 60 عامًا.

وأكد قاض في سان إيسيدرو، وفقًا لـ«فرانس برس» محاكمة هؤلاء الثمانية وهم طبيب الأعصاب والعائلة ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف، بصفتهما المسؤولين الرئيسيين عن صحة النجم الأول في مونديال 1986 عندما قاد الأرجنتين للقبها العالمي الثاني والأخير.

كما يحاكم المعالج النفسي كارلوس دياس والمنسقة الطبية نانسي فورليني ومنسق التمريض ماريانو بيروني والممرضان ريكاردو ألميرون ودايانا مدريد والطبيب السريري بيدرو بابلو دي سبانيا.

قصور وإهمال في رعاية
وكانت النيابة طالبت بهذه المحاكمة في أبريل الماضي، مشيرة إلى أوجه قصور وإهمال في رعاية النجم السابق. ولم يجر تحديد موعد لمحاكمة الموظفين بشأن وفاة مارادونا والتي يقول المدعون إنها كانت بسبب «الإغفال» وسوء المعاملة من قبل مقدمي الرعاية للنجم الأرجنتيني وضعوه في «حالة من العجز»، ليُترك «لمصيره» خلال عملية استشفائه «الفاضح» في منزله.

أزمة في القلب
وتُوفي مارادونا عن 60 عامًا على سريره الطبي في مقر إقامته شمال العاصمة بوينوس أيرس في 25 نوفمبر 2020، بسبب أزمة في القلب والجهاز التنفسي، حيث كان يتعافى من جراحة في الرأس. كان يعاني من مشاكل في الكلى والكبد، وقصور في القلب، وتدهور عصبي، وإدمان الكحول والكوكايين.

وتتهم النيابة العامة الأشخاص الثمانية بالقتل بسبب الإهمال، ويواجهون خطر السجن بين 8 و25 عامًا، موضحة أنهم كانوا أبطال استشفاء منزلي غير مسبوق، ناقص ومتهوّر، وارتكبوا سلسلة ارتجالات، أخطاء إدارة وقصور.

موت قبل 12 ساعة
وكان تقرير مؤلف من 70 صفحة أشار في مايو 2021، إلى أن اللجنة الطبية المكلّفة بالتحقيق بناء على طلب القضاء حيال الساعات الأخيرة للنجم الأرجنتيني، حدّدت أن مارادونا بدأ يموت قبل 12 ساعة على الأقل قبل وفاته، وتحمل فترة من العذاب الطويل، بعد خضوعه لجراحة في الدماغ إثر جلطة دموية.

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وحصل الادعاء على سلسلة من الرسائل الصوتية التي تظهر أن الفريق الطبي كان على علم بأن مارادونا كان يستخدم الكحول والأدوية النفسية والماريجوانا في الأشهر الأخيرة من حياته.

ومن بين استنتاجات التقرير، قال المجلس الطبي إن «علامات الخطر على الحياة» التي أظهرها نجم نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني السابق جرى تجاهلها، وأن رعايته في أسابيعه الأخيرة شابتها نواقص ومخالفات».

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