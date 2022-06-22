انسحاب كيريوس من بطولة «مايوركا للتنس»

القاهرة - بوابة الوسط

انسحب الأسترالي نيك كيريوس، من بطولة مايوركا للتنس، اليوم الأربعاء، قبل مباراته في دور الستة عشر بسبب آلام في عضلات البطن، وذلك قبل أقل من أسبوع على انطلاق «ويمبلدون للتنس».

وعدل كيريوس المصنف 45 تأخره بمجموعة ليهزم الصربي لاسلو ديري 5-7 و7-6 و7-6 يوم الثلاثاء، وكان من المقرر أن يواجه الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت في المباراة التالية.

وقال كيريوس في بيان أصدره المنظمون، وفقًا لـ«رويترز»: «أشعر بأسف شديد للانسحاب من مباراة الليلة هنا في مايوركا. خضت الكثير من المباريات الرائعة أخيرًا وللأسف استيقظت على آلام في عضلات البطن. ذهبت لطبيب البطولة على الفور ونصحني بعدم اللعب الليلة».

آلام في عضلات البطن

وقال طبيب البطولة إن كيريوس يعاني آلامًا في عضلات البطن في الجانب الأيسر بسبب خوض الكثير من المباريات في الأسابيع الأخيرة والمجهود الكبير الذي بذله في الدور الأول أمس.

التخلي عن موسم البطولات الرملية

وقرر اللاعب الأسترالي، البالغ عمره 27 عامًا، التخلي عن موسم البطولات على الملاعب الرملية للاستعداد للبطولات على الملاعب العشبية، وقال في وقت سابق إنه يعتبر نفسه من بين الخمسة أو العشرة الأوائل في تنس الرجال.

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وبلغ كيريوس الدور قبل النهائي في شتوتغارت وهاله في الأسابيع الأخيرة، لكنه سيكون غير مصنف عندما تنطلق «ويمبلدون» يوم الإثنين المقبل.