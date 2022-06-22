مونديال السباحة 2022: انسحاب دريسل من باقي المسابقات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المنتخب الأميركي، اليوم الأربعاء، انسحاب نجمه كايليب دريسل، المتوج بسبع ذهبيات أولمبية، من باقي منافسات بطولة العالم في السباحة في بودابست، مشيرًا إلى أسباب طبية.

وأوضح المنتخب الأميركي في بيان صحفي، وفقًا لـ«فرانس برس»: «بعد التشاور مع كايليب ومدربيه والطاقم الطبي، تم اتخاذ قرار بسحبه من بطولة العالم».

التتويج بذهبيتين في النسخة الحالية

وأضاف المنتخب: «أولويتنا هي وستظل دائمًا صحة رياضيينا، وسنواصل تقديم المساعدة التي يحتاجها كايليب للتعافي سريعًا».

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وكان دريسل انسحب الثلاثاء قبل نصف نهائي سباق 100 متر حرة، علمًا بأنه توج بذهبيتين في النسخة الحالية من المونديال.