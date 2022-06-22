إنتر ميلان يمدد عقد مدربه إينزاغي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي إنتر ميلان، وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، مساء أمس الثلاثاء، تمديد عقد مدربه سيموني إينزاغي حتى العام 2024.

ونشر النادي صورًا على موقعه الرسمي على الإنترنت لمدربه البالغ من العمر 46 عاما وهو يوقع على العقد الجديد مع رئيسه ستيفن تشانغ، وكتب «يسر إنتر أن يعلن تجديد عقد سيموني إينزاغي» حتى العام 2024.

وفي فيديو نشره إنتر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال تشانغ إن إينزاغي، سيبقى لمدة عامين آخرين بعد تمديد عقده الحالي مع النادي لمدة عام.

زيادة في الراتب

وذكرت وسائل إعلام إيطالية، وفقًا لـ«فرانس برس» أن إينزاغي حظي بزيادة في الراتب بمقدار مليون يورو وبات يتقاضى خمسة ملايين يورو.

وجدد إنتر ميلان الثقة في المدرب السابق للاتسيو على الرغم من فشله في قيادته على الحفاظ على لقب الدوري المحلي الذي تُوج به جاره وغريمه ميلان بعد منافسة مثيرة استمرت حتى المرحلة الأخيرة من الموسم.

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وقاد إينزاغي الذي استلم المهمة خلفًا لأنتونيو كونتي، إنتر ميلان إلى لقبين في موسمه الأول معه وكانا الكأس المحلية والكأس السوبر المحلية وكلاهما على حساب الغريم التقليدي يوفنتوس.

كما ساهم في بلوغ النادي ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 10 أعوام قبل أن يخرج على يد ليفربول الإنجليزي الوصيف (صفر-2 و1-صفر).