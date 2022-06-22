بعد غياب عام.. عودة سيرينا وليامس إلى المنافسات في دورة إيستبورن

القاهرة - بوابة الوسط

عادت أسطورة كرة المضرب الأميركية سيرينا وليامس، المصنفة أولى عالميا سابقا إلى الملاعب، اليوم الثلاثاء بعد غياب عام بسبب الإصابة، وذلك من خلال مشاركتها في منافسات الزوجي في دورة إيستبورن الإنجليزية الدولية الإعدادية لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى مطلع الأسبوع المقبل.

وخاضت سيرينا البالغة من العمر 40 عاما والمتوجة سبع مرات بلقب بطولة ويمبلدون، منافسات الزوجي إلى جانب التونسية أنس جابر الثالثة عالميا ضد التشيكية ماري بوزكوفا والإسبانية سارا سوريبيس.

واستهلت سيرينا المباراة بالإرسال ونجحت في كسب الشوط الأول.

التراجع في التصنيف العالمي

وتدخل المشاركة في دورة إيستبورن ضمن استعدادات سيرينا التي تراجعت إلى المركز 1204 في التصنيف العالمي، لبطولة ويمبلدون واستعادة إيقاع اللعب بعدما غابت عن المنافسات منذ إصابتها في الفخذ خلال مباراتها في الدور الاول من ويمبلدون العام الفائت أمام البيلاروسية ألكسندرا سانسوفيتش الـ100 عالميا. ووقتها كانت سيرينا مصنفة في المركز الثامن.

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