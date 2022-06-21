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المجري ميلاك يسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً في بطولة العالم للسباحة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 يونيو 2022, 08:09 مساء
المجري ميلاك يسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً في بطولة العالم للسباحة
كريستوف ميلاك يحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 200 متر فراشة متوجا بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للألعاب المائية. (الإنترنت)
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توج السباح المجري كريستوف ميلاك باللقب العالمي في سباق 200 متر فراشة، مانحًا بلاده ذهبيتها الأولى في بطولة العالم للسباحة التي تستضيفها العاصمة بودابست، مسجلًا رقمًا قياسيًا عالميًا.

وقطع ميلاك، بطل أولمبياد طوكيو في السباق ذاته، المسافة بزمن 1.50:34 دقيقة، ماحيًا الرقم العالمي السابق بفارق 0.39 ثانية، الذي كان حققه في طريقه إلى اللقب العالمي العام 2019. 

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وتقدم ميلاك على الفرنسي الواعد ليون مارشان (1.53:37 د) والياباني تومورو هوندا (1.53:61 د).

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