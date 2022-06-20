التعادل يحسم مواجهة العراق ومصر في كأس العرب للصالات

القاهرة - بوابة الوسط

تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم للصالات مع نظيره المصري بنتيجة (3-3)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، لحساب المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب المقامة حاليًا في مدينة الدمام السعودية.

وقدم المنتخبان إثارة قوية طوال دقائق المباراة، التي شهدت تقلبات عديدة في النتيجة، خاصة في الدقائق الأخيرة التي كان فيها العراق متقدمًا (3-2).

وعادل المنتخب المصري النتيجة قبل نهاية المباراة، لتنتهي مواجهة الافتتاح بالمجموعة الثانية بالتعادل الإيجابي (3-3).

وتقام غدًا الثلاثاء المباراة الثانية بالمجموعة وتجمع العراق مع الجزائر، فيما تختتم المواجهات بلقاء مصر والجزائر بعد غد الأربعاء.

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ويستضيف الاتحاد السعودي لكرة القدم، النسخة السادسة من كأس العرب لكرة قدم الصالات 2022، التي تقام في الفترة من 20-28 يونيو الجاري، بمشاركة 10 منتخبات.