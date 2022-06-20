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الحكم على صامويل إيتو بالحبس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 يونيو 2022, 06:47 مساء
الحكم على صامويل إيتو بالحبس
صامويل إيتو. (الإنترنت)
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كشفت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، توقيع عقوبات على رئيس الاتحاد الكاميروني الحالي، ونجم «برشلونة» السابق صامويل إيتو، ووكيله خوسيه ماريا ميساليس، بالحبس لمدة 22 شهرًا.

وقالت جريدة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، وفقًا لـ«في الجول» إن محكمة الجنايات في برشلونة وقعت العقوبة على صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في قضية تهربه الضريبي.

الاعتراف بالتزوير
وأوضحت الجريدة أن إيتو اعترف بالتزوير الضريبي بقيمة 3.23 مليون جنيه استرليني في الفترة ما بين 2006 و2009، أثناء فترة تواجده مع النادي الكتالوني، وقتما كان لاعبًا في «برشلونة»، لذلك قررت المحكمة حبسه مع إيقاف التنفيذ.

عدم دخول السجن
وأشارت الجريدة إلى أن إيتو لن يعاقب بدخول سجن نظرًا لأن مدة العقوبة أقل من عامين، ومع عدم امتلاكه أية سوابق، فإن القرار سيكون بوقف التنفيذ وفقًا للقانون الإسباني.

اعتراف بالجريمة
واعترف إيتو خلال مثوله أمام محكمة الجنايات رقم 1 في برشلونة بالتهرب الضريبي، لكنه ألقى باللوم بشكل غير مباشر على خوسيه ماريا ميسايس، رغم أنه كان يصفه دائمًا في السابق بـ «والده الثاني»، وفقًا لـ«في الجول».

وحصل ميسايس بدوره على عقوبة السجن لمدة عام، كذلك مع إيقاف التنفيذ. كما سيدفع ميسايس غرامة قدرها 905 آلاف و155 يورو لتواطئه في التهرب الضريبي مع إيتو.

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وطالب النائب العام بسجن إيتو (41 عامًا) الذي يترأس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم منذ 6 أشهر، لـ4 سنوات، وسجن ميسايس لـ6 أشهر، قبل أن يحصل الأول على 22 شهرًا والثاني على عام.

وانتقل إيتو إلى إسبانيا العام 1996 لينضم إلى «ريال مدريد»، قبل أن ينتقل إلى «مايوركا» العام 2000، ثم انتقل إلى «برشلونة» في 2004 وقضى في صفوفه 5 مواسم.

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