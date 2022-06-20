«وست هام» يونايتد يتعاقد مع الدولي المغربي أكرد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «وست هام يونايتد» الإنجليزي، اليوم الإثنين، التعاقد مع مدافع «رين» الفرنسي ومنتخب المغرب لكرة القدم نايف أكرد، في صفقة بقيمة 30 مليون جنيه استرليني (37 مليون دولار) حسب تقارير صحفية.

ووقع قطب الدفاع صاحب (26 عامًا)، الذي قضى موسمين مع «رين»، عقدًا لخمس سنوات مع فريق المدرب الاسكتلندي ديفيد مويس.

وقال المدافع وفقًا لـ«فرانس برس»: «لقد كنت متحمسًا حقًا عندما سمعت عن اهتمام وست هام يونايتد.. عندما سمعت عن ذلك، كنت أعلم أنني بحاجة للذهاب إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لأنه حلم لكل لاعب».

نادٍ تاريخي

وأوضح اللاعب: «وست هام نادٍ تاريخي. رأيت بعض مبارياتهم هذا العام، ورأيت المشجعين والأجواء كانت رائعة».

وقال مويس، الذي احتل فريقه المركز السابع في الدوري الموسم الماضي، إن أكرد كان على رادار الفريق لبعض الوقت.

إضافة رائعة في الدفاع

وأضاف: «يسعدني أن أرحب بنايف في وست هام يونايتد.. لقد تابعنا تطوره لبعض الوقت، وأنا سعيد جدًا لأننا تمكنا من إتمام التوقيع معه. إنه إضافة رائعة ستعزز خياراتنا الدفاعية».

ويعتبر أكرد المولود في مدينة القنيطرة (40 كلم شمال العاصمة الرباط) خريج أكاديمية محمد السادس التي تهتم بالمواهب الواعدة، بعدما اكتشفه مديرها وقتها ناصر لارغيت مدير مركز التكوين لنادي «مرسيليا» سابقًا والمدير الفني للمنتخب السعودي حاليًا.

مسيرته الاحترافية

وبدأ أكرد مسيرته الاحترافية مع فريق الفتح الرباطي بإشراف المدرب الحالي لنادي الوداد البيضاوي وليد الركراكي وبلغ معه المباراة النهائية لمسابقة الكأس المحلية العام 2015 وتوج بلقب الدوري العام 2016.

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وبعد أربعة مواسم توجها بلقب كأس الأمم الأفريقية للاعبين المحليين مع منتخب بلاده العام 2018، انتقل إلى صفوف «ديجون» الفرنسي ولعب معه لمدة موسمين قبل أن يحط الرحال في «رين» صيف 2020.