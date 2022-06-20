المصري حسن مصطفى يتوج بلقب «بوتريكو برو» ويتأهل لـ«مستر أولمبيا» في كمال الأجسام

القاهرة - بوابة الوسط

إنجاز جديد حققه البطل المصري حسن مصطفى، نجم فريق كوسكواد لكمال الأجسام للمحترفين، بعدما فاز، اليوم الإثنين، بلقب بطولة «بورتوريكو برو» في منافسات الوزن المفتوح، وهي إحدى البطولات الكبرى المؤهلة للحدث الأهم والأكبر «مستر أولمبيا» المقبلة 2022 التي ستقام في ديسمبر المقبل في لاس فيغاس الأميركية.

وشارك حسن مصطفى في بطولات المحترفين للمرة الأولى هذا العام، واستطاع اقتناص اللقب بعد منافسة شرسة وقوية مع الفرنسي ثيو ليغورير الذي احتل المركز الثاني، حيث نجح بطل كوسكواد في التفوق على اللاعب الفرنسي خلال عرض الحكام، وتكرر الأمر في العرض العام أمام الجمهور ليضمن بطاقة التأهل للمشاركة في نسخة «مستر أولمبيا 2022».

سابع المتأهلين لـ«مستر أولمبيا»

حسن مصطفى هو اللاعب السابع من فريق كوسكواد الذي تأهل للمشاركة في «مستر أولمبيا» هذا العام وهو إنجاز فريد من نوعه للفريق، حيث سبقه البطل المصري العالمي بيغ رامي في الوزن المفتوح بصفته حامل لقب «مستر أولمبيا 2021»، ومحمد شعبان في الوزن المفتوح، بعد فوزه بلقب بطولة «تورنتو برو»، ومحمد إمبابي والصيني بينغ ين لونغ في وزن الـ(212)، والبطل السوري ميشيل دعبول في الكلاسيك فيزيك، وأحمد شكري في الفيزيك.

وعقب فوز حسن مصطفى باللقب أجرى مؤسس فريق كوسكواد، إسلام قرطام، اتصالا هاتفيا باللاعب ووجه له التهنئة على الفوز بلقب بطولة «بورتريكو»، وطالبه بمزيد الانتصارات في المرحلة المقبلة، خاصة أن حسن واحد من أميز اللاعبين في العالم في الوزن المفتوح مع الأبطال المصريين بيغ رامي ومحمد شعبان.

دعم بعد التتويج ببطولة «بورتريكو»

وطالب إسلام قرطام اللاعب بمواصلة الاستعداد القوي لبطولة «مستر أولمبيا» في ديسمبر المقبل لتحقيق مركز يليق باسم مصر بعدما رفع علم بلاده بعد التتويج بلقب بطولة «بورتريكو» وأصر على الصعود به على المسرح.

حسن مصطفى سبق له المشاركة في نسخة العام الماضي وحقق المركز الثالث للمرة الثانية حيث سبق له التفوق على باقي المنافسين وفاز بالمركز الثالث، بعد أكيم وليامز والبطل المصري محمد شعبان الذي احتل المركز الثاني.

الاستعداد لبطولة أورلاندو

ومن المنتظر أن يشارك حسن مصطفى في البطولتين المقبلتين من بطولات المحترفين، الأولى بعد أسبوعين عندما ينافس على لقب بطولة «أورلاندو» في الولايات المتحدة الأميركية، ثم في سبتمبر المقبل بعد تلقيه دعوة للمشاركة في منافسات بطولة «أرنولد كلاسيك أوروبا» وهي البطولة الأشهر بعد «مستر أولمبيا».

ويعد البطل المصري واحد من اللاعبين المصريين المصنفين عالميا في منافسات بطولات كمال الأجسام للمحترفين، بعدما فاز بأكثر من بطولة عالمية، وظهر حسن مصطفى بمستوى متميز في بطولات العام الماضي، وتأهل بالنقاط بعد احتلاله المركز الثاني خلف محمد شعبان الذي جاء في صدارة ترتيب اللاعبين المحترفين، ونجح نجم فريق كوسكواد في أولى مشاركاته في «مستر أولمبيا» في الفوز بالمركز الثالث عشر، ومن المتوقع له هذا العام تحقيق مركز متقدم.

المصري حسن مصطفى. (فيسبوك)

المصري حسن مصطفى. (فيسبوك)