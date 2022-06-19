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زيدان يؤكد رغبته في الاستمرار بالتدريب دون الكشف عن وجهته

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 يونيو 2022, 11:56 مساء
زيدان يؤكد رغبته في الاستمرار بالتدريب دون الكشف عن وجهته
زين الدين زيدان. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد النجم الفرنسي زين الدين زيدان، أنه ما زلت يملك الرغبة في الاستمرار بالتدريب، ولكنه أبقى الغموض حول مستقبله اذ رفض تحديد وجهته التدريبية المستقبلية.

وقال في مقابلة لبرنامج «تيلي فوت» اليوم الأحد، تكريماً لاقتراب عيد ميلاده الخمسين الذي يحتفل به في 23 الحالي، وفقا لـ«فرانس برس»: «ما زال بداخلي هذه الشعلة، هي شغفي، كرة القدم.. أبلغ 50 عاماً، راضٍ، أنا سعيد، هذا هو الشيء الأكثر أهمية».

حصلت على الكثير من الأشياء
وعندما سُئل عن رغبته في الاستمرار في التدريب بعد فوزه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات توالياً مع نادي ريال مدريد الإسباني أعوام 2016 و2017 و2018، شدد زيدان: «لا أحلم بشيء.. حلمت كثيراً، وحصلت على الكثير من الأشياء».

ولم يأتِ نجم منتخب «الديوك» السابق على ذكر المحادثات مع باريس سان جرمان من أجل الحلول بدلاً من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي بات على وشك الرحيل، أو منتخب فرنسا حيث يتردد اسمه كبديل محتمل للمدرب الحالي ديدييه ديشان الذي ينتهي عقده مع نهاية مونديال قطر 2022 والمقرر من 21 نوفمبر حتّى 18 ديسمبر المقبلين.

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هل يقود زيدان سان جيرمان أو المنتخب الفرنسي؟
وأكدت العديد من وسائل الإعلام أن زيدان وسان جيرمان على وشك التوصل إلى اتفاق، قبل أن ترتفع أسهم مدرب نيس الحالي كريستوف غالتييه للجلوس على مقاعد المدربين في نادي العاصمة.

بالنسبة للمنتخب الفرنسي، سيتقرر مصير ديشان الذي تسلم مهامه في العام 2014 بعد نهاية العرس الكروي العالمي في قطر. وأكدّ رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غريت السبت خلال مؤتمر صحافي في نهاية الجمعية العمومية أنه سيلتقي بمدرب المنتخب ديشان في غانغان في يوليو، ولكن «لن أناقش معه أي تمديد للعقد».

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