بالفيديو.. المحترف الليبي «الهوني» يقود الترجي لإسقاط الأفريقي واستعادة صدارة الدوري التونسي

القاهرة - بوابة الوسط

نجح فريق الترجي التونسي، بعشرة لاعبين من تحقيق الفوز على نظيره الأفريقي، بثلاثية مقابل هدف، في مباراة جمعتهما اليوم الأحد، في مرحلة التتويج بالدوري التونسي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الترجي بواسطة المدافع الجزائري محمد أمين توجاي في الدقيقة 20، لكن الأفريقي أدرك التعادل عبر الجناح الأيسر زهير الذوادي من ركلة جزاء في الدقيقة 33 بعد طرد المدافع الجزائري عبد القادر بدران لإعاقة المهاجم آدم قرب المنفرد بالمرمى. وأعاد فوسيني كوليبالي التقدم للترجي قبل ثلاث دقائق من الاستراحة.

وشهدت المباراة تألق المحترف الليبي حمدو الهوني، الذي نجح في حسم اللقاء لصالح فريقه الترجي، بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

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ورفع الترجي رصيده إلى 20 نقطة متقدما بنقطتين على الاتحاد المنستيري، الذي انتصر 2-صفر على النجم الساحلي أمس السبت، قبل جولتين من النهاية، بينما تجمد رصيد فريق الأفريقي عند 13 نقطة في المركز الرابع.