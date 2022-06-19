السعودية تحتضن نزال البحر الأحمر لحسم لقب بطولة العالم للوزن الثقيل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الرياضة السعودية، اليوم الأحد، أن مدينة جدة ستستضيف نزال البحر الأحمر، لحسم لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة بين أولكسندر أوسيك وأنتوني جوشوا.

وقالت شركة ماتش روم التابعة للمروج إيدي هيرن، وفقًا لـ«رويترز»، اليوم الأحد إن جدة السعودية ستستضيف النزال بين أولكسندر أوسيك البطل الموحد لألقاب الوزن الثقيل للملاكمة وأنطوني جوشوا في 20 أغسطس.

بطل ألقاب رابطة الملاكمة العالمية

وفاز أوسيك على جوشوا في ملعب توتنهام هوتسبير في سبتمبر الماضي، لينتزع الملاكم الأوكراني ألقاب رابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة والمنظمة الدولية للملاكمة.

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وسيحصل الملاكم البريطاني البالغ عمره 32 عامًا على فرصة التعويض في جدة.