هوركاتش يسحق ميدفيديف ويحصد لقب بطولة هاله للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

أظهر البولندي هوبرت هوركاتش، قوته قبل بطولة ويمبلدون للتنس، بعدما سحق دانييل ميدفيديف المصنف الأول عالميا (6-1 و6-4)، ليحرز لقب بطولة هاله في ألمانيا، اليوم الأحد.

وتفوق هوركاتش المصنف 12 عالميا على ميدفيديف وروجر فيدرر في طريقه إلى قبل نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي، وأكد مرة أخرى أنه سيكون من المرشحين للمنافسة عندما تنطلق ثالث البطولات الأربع الكبرى هذا العام في 27 يونيو.

اللقب الخامس في بطولات المحترفين

وحصد اللاعب البولندي البالغ عمره 25 عامًا لقبه الخامس في بطولات اتحاد المحترفين، وقدم عرضا رائعا ليحسم المباراة في أكثر من ساعة واحدة بقليل، من ثاني فرصة متاحة بعد ضربة خلفية قوية.

وقال هوركاتش، وفقا لـ«رويترز»: «أنا متحمس جدا.. انتظرت قليلا حتى أحصد لقبي الأول هذا العام.. أنا سعيد بالفوز بأول لقب من فئة 500 نقطة وبكل تأكيد فإن تحقيق ذلك على الملاعب العشبية هو شيء استثنائي جدا».

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وأضاف: «دانييل لاعب مذهل.. إنه أفضل لاعب في العالم، لذا يكون من الصعب جدا مواجهته. سارت كل الضربات الصحيحة في مصلحتي في البداية، لذا اكتسبت بكل تأكيد الكثير من الزخم بسبب ذلك».