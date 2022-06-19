رسميا.. «كاف» يعلن موعد إقامة حفل أفضل لاعب أفريقي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأحد، أنه سيقيم حفلًا لإعلان أفضل لاعب أفريقي، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى، في 21 يوليو المقبل في المغرب.

وسيعود حفل جوائز الكاف بعد توقف عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، حيث أقيمت النسخة السابقة في الغردقة في مصر وفاز حينها السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب.

عملية التصويت

وقال «كاف»، وفقًا لـ«رويترز»، إن اختيار الفائزين في حفل الجوائز سيكون عن طريق تصويت من قائدي ومدربي المنتخبات الأفريقية إلى جانب بعض الصحفيين ومجموعة من خبراء وأساطير القارة.

وسيكون التقييم بناء على الأداء خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى يونيو 2022، وسيقام الحفل على هامش بطولة كأس الأمم للسيدات، المقرر إقامتها في المغرب الشهر المقبل.

ولم يعلن «كاف» قائمة المرشحين، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تكون المنافسة على لقب أفضل لاعب بين المصري محمد صلاح، الذي تقاسم صدارة هدافي الدوري الإنجليزي، وزميله ماني الفائز بلقب كأس الأمم مع السنغال والجزائري رياض محرز بطل الدوري مع مانشستر سيتي.

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