رسميا.. ليفربول يعلن ضم كالفين رامزي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الأحد، التعاقد رسميًا مع اللاعب الإسكتلندي كالفين رامزي، قادمًا من نادي أبردين.

وكتب وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر حسابه على «تويتر»: «السيدات والسادة رحبوا معنا بأحدث صفقات الريدز.. الإسكتلندي كالفين رامزي ينضم لصفوفنا قادمًا من أبردين».

وكشف ليفربول، أن اللاعب الذي يشغل مركز الظهير الأيمن يحصل على القميص رقم 22 في الموسم المقبل (2022-2023).

ماذا قال رامزي؟

وقال رامزي: «اللعب لأبردين كان بمثابة حلم تحقق والآن يأتي إنجاز هائل يتمثل في الانضمام لواحد من أكبر الأندية على مستوى العالم إن لم يكن الأكبر وأنا أتطلع لإظهار قدراتي ومهاراتي للجمهور».

وبهذا أصبح رامزي ثالث لاعب يتعاقد معه ليفربول هذا الصيف بعد الجناح فابيو كارفاليو والمهاجم داروين نونيز.

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وهيأ رامزي تسع فرص للتهديف في 13 مباراة لعبها في جميع المنافسات مع أبردين خلال موسم 2021-2022 الذي نجح خلاله الفريق بصعوبة في تجنب الهبوط من الدوري الإسكتلندي الممتاز وصعد للدور الأخير في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي.