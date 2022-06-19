قمة الأهلي والزمالك الـ124 في الدوري المصري تبرز تحدي الشاب قمصان أمام العجوز فيريرا

القاهرة - بوابة الوسط

يستأنف الدوري المصري الممتاز لكرة القدم نشاطه، بعد توقف دام أسبوعين، بسبب الأجندة الدولية لـ«فيفا»، بلقاء القمة الأبرز عربيًا وأفريقيًا، بين القطبين «الأهلي» و«الزمالك»، اليوم الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت ليبيا، في مباراة مؤجلة من الجولة 20، في قمة تحمل رقم 124 في تاريخ مواجهات العملاقين بالدوري المحلي.

يسعى «الأهلي» المستضيف للمباراة على استاد السلام، إلى مواصلة انتصاراته، على أمل ملاحقة صاحب الصدارة «الزمالك»، من أجل استعادة لقب الدوري، وهي البطولة المفضلة لدى جماهيره، بينما يسعى «الزمالك» لتحقيق الفوز على أمل الثأر لخسارته في الدور الأول (3-5)، ومن أجل الحفاظ على موقعه في الصدارة التي يحتلها برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، فيما يحتل «الأهلي» المركز الثالث برصيد 40 نقطة من 17 مباراة.

يقود «الأهلي» فنيًا المدرب الشاب سامي قمصان، بعد أيام من رحيل المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، حيث حصل قمصان على فرصة قيادة الفريق بشكل موقت، ونجح دون لاعبيه الدوليين في تحقيق فوزين في خمسة أيام، أحدهما على المصري بالسلوم في الأدوار الأولى لكأس مصر، والثاني على إيسترن كومباني في مباراة مؤجلة في الدوري، وفاز برباعية.

أما «الزمالك» فيراهن على دهاء ومكر مدربه البرتغالي العجوز جوسفالدو فيريرا، حيث يلتقي القطبان، وهما في كامل قوتهما الهجومية والدفاعية، بعد عودة اللاعبين الدوليين.