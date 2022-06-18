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«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 10:18 مساء
«فورمولا 1».. لوكلير سائق «فيراري» ينطلق من المؤخرة في سباق كندا
سائق «فيراري» شارل لوكلير. (الإنترنت)
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ينطلق شارل لوكلير، سائق «فيراري» المنافس على بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، من المؤخرة في سباق جائزة كندا الكبرى بعد تعرضه لعقوبات بسبب تجاوز الحد المسموح له من وحدات الطاقة.

ووجهت العقوبة ضربة لآمال السائق القادم من موناكو في اللحاق بماكس فرستابن سائق «رد بول»، الذي يتصدر الترتيب العام.

وقال الاتحاد الدولي للسيارات، وفقًا لـ«رويترز» إن «فيراري» استخدم المحرك الرابع هذا الموسم، وهو ما يزيد بمحرك واحد على ما تسمح به اللوائح للموسم بأكمله.

وكان لوكلير تجاوز العدد المسموح به من وحدات التحكم الإلكترونية خلال التجارب الحرة أمس الجمعة، ليحصل على عقوبة التأخر عشرة مراكز عند الانطلاق.

واستخدم «فيراري» نسخة رابعة من الشاحن التوربيني في سيارة لوكلير، بينما الحد المسموح به هو ثلاث نسخ، بالإضافة إلى عقوبات أخرى متعلقة بوحدات مولدات المحرك الإضافية.

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وانسحب لوكلير مرتين في آخر ثلاثة سباقات بسبب مشاكل في وحدة الطاقة رغم انطلاقه من المقدمة في آخر أربعة سباقات.

وانقلب موسم لوكلير من صدارة البطولة بعد أول ثلاث جولات ليصبح في المركز الثالث، متأخرًا بفارق 34 نقطة عن فرستابن بعد انتهاء ثمانية من 22 سباقًا هذا الموسم.

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