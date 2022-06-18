«الزمالك» يرفض الجماهير ضد «الأهلي» في القمة المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

رئيس «الزمالك» مرتضى منصور، يوجه خطابا إلى وزير الشباب والرياضة المصري لرفض إقامة القمة بحضور الجماهير، وكذلك اللعب في استاد السلام.

رفض مجلس إدارة نادي «الزمالك» المصري، إقامة مباراة قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمام نظيره «الأهلي»، بحضور نحو خمسة آلاف من المشجعين وفي ملعب غريمه، وذلك قبل يوم واحد من المباراة المقرر إقامتها مساء غدٍ الأحد.

وكشف رئيس «الزمالك» مرتضى منصور، في صفحته على «فيسبوك» اليوم السبت، خطابًا إلى وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، لرفض إقامة القمة بحضور الجماهير وكذلك اللعب في استاد السلام الخاص بـ«الأهلي».

وقال «الزمالك» في الخطاب الذي يحمل تاريخ 16 يونيو، إن إقامة القمة على استاد السلام والسماح للجماهير بالحضور، بواقع أربعة آلاف مقعد للأهلي مقابل 1500 للزمالك «إخلال جسيم بمبدأ تكافؤ الفرص»، إذ أُقيمت مباراة الدور الأول على استاد القاهرة دون مشجعين.

رفض إقامة المباراة على استاد السلام

وأضاف: «مجلس إدارة نادي الزمالك يرفض إقامة المباراة في استاد النادي الأهلي المسمى استاد السلام، وكذلك في حضور جماهير». وطالب حامل لقب الدوري الممتاز من وزير الشباب والرياضة مخاطبة الاتحاد المصري ورابطة الأندية المحترفة لتنفيذ هذا الطلب.

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