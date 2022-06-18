Atwasat

«الزمالك» يرفض الجماهير ضد «الأهلي» في القمة المصرية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 08:47 مساء
«الزمالك» يرفض الجماهير ضد «الأهلي» في القمة المصرية
رئيس «الزمالك» مرتضى منصور. (الإنترنت)
alwasat radio

رئيس «الزمالك» مرتضى منصور، يوجه خطابا إلى وزير الشباب والرياضة المصري لرفض إقامة القمة بحضور الجماهير، وكذلك اللعب في استاد السلام.

رفض مجلس إدارة نادي «الزمالك» المصري، إقامة مباراة قمة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، أمام نظيره «الأهلي»، بحضور نحو خمسة آلاف من المشجعين وفي ملعب غريمه، وذلك قبل يوم واحد من المباراة المقرر إقامتها مساء غدٍ الأحد.

وكشف رئيس «الزمالك» مرتضى منصور، في صفحته على «فيسبوك» اليوم السبت، خطابًا إلى وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، لرفض إقامة القمة بحضور الجماهير وكذلك اللعب في استاد السلام الخاص بـ«الأهلي».

وقال «الزمالك» في الخطاب الذي يحمل تاريخ 16 يونيو، إن إقامة القمة على استاد السلام والسماح للجماهير بالحضور، بواقع أربعة آلاف مقعد للأهلي مقابل 1500 للزمالك «إخلال جسيم بمبدأ تكافؤ الفرص»، إذ أُقيمت مباراة الدور الأول على استاد القاهرة دون مشجعين.

رفض إقامة المباراة على استاد السلام
وأضاف: «مجلس إدارة نادي الزمالك يرفض إقامة المباراة في استاد النادي الأهلي المسمى استاد السلام، وكذلك في حضور جماهير». وطالب حامل لقب الدوري الممتاز من وزير الشباب والرياضة مخاطبة الاتحاد المصري ورابطة الأندية المحترفة لتنفيذ هذا الطلب.

- الإسباني خوسيه لويس مونويرا حكما للقمة 124 بين الأهلي والزمالك
- «الأهلي» المصري يفسخ عقد مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني
- بالصور.. «الوداد» المغربي يتوج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه

«الزمالك» في الصدارة
ويتصدر «الزمالك» الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، بفارق نقطة وحيدة عن «بيراميدز» صاحب المركز الثاني، بينما يأتي «الأهلي» ثالثًا برصيد 40 نقطة من 17 مباراة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - البرلمان!

كاركاتير خيري - البرلمان!
عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش صعود «الصقور» و«أساريا» إلى الدوري الممتاز.. ويستضيف الشلماني

عبر «WTV».. «في التسعين» يناقش صعود «الصقور» و«أساريا» إلى الدوري الممتاز.. ...
شاهد: بايدن يسقط عن دراجته الهوائية دون إصابته بأذى

شاهد: بايدن يسقط عن دراجته الهوائية دون إصابته بأذى
صمت مثير لـ«بايرن ميونيخ» أمام صفقة ماني وسط أنباء عن الإتمام مقابل 40 مليون يورو

صمت مثير لـ«بايرن ميونيخ» أمام صفقة ماني وسط أنباء عن الإتمام مقابل 40 مليون ...
الصقور يعود بعد 14 عاما وأساريا ضيفا لأول مرة في الدوري الليبي الممتاز

الصقور يعود بعد 14 عاما وأساريا ضيفا لأول مرة في الدوري الليبي الممتاز
«تنظيم الدولة الإسلامية» يتمدد في منطقة الساحل الأفريقي والمجازر لا تتوقف

«تنظيم الدولة الإسلامية» يتمدد في منطقة الساحل الأفريقي والمجازر لا تتوقف
مصر تتسلم قطعا أثرية ضبطتها السلطات الكويتية

مصر تتسلم قطعا أثرية ضبطتها السلطات الكويتية
أنباء عن جزء جديد من «غايم أوف ثرونز»

أنباء عن جزء جديد من «غايم أوف ثرونز»
انخفاض قياسي لأسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع

انخفاض قياسي لأسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع
معاناة البشر نفسيا تتفاقم

معاناة البشر نفسيا تتفاقم
انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»

انتهت الأهلي طرابلس 2 - 1 والاتحاد مباشر عبر قناة الوسط «WTV»
روسيا: الاتحاد الأوروبي «يتلاعب» بأوكرانيا عبر طرح احتمال انضمامها إلى التكتل

روسيا: الاتحاد الأوروبي «يتلاعب» بأوكرانيا عبر طرح احتمال انضمامها إلى التكتل
بعد فضيحة «السالمونيلا».. استئناف العمل بمصنع «فيريرو» في بلجيكا

بعد فضيحة «السالمونيلا».. استئناف العمل بمصنع «فيريرو» في بلجيكا
المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية تؤيد منح أوكرانيا وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
دخل بـ«أوراق مزورة».. النيابة العامة تكشف ملابسات توريد غاز سام إلى ليبيا

دخل بـ«أوراق مزورة».. النيابة العامة تكشف ملابسات توريد غاز سام إلى ليبيا
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء المقبل

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يزور تركيا الأربعاء المقبل
السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022

السايح: في هذه الحالة يمكن إجراء الانتخابات في 2022
ديربي الكرة الليبية بصافرة أجنبية

ديربي الكرة الليبية بصافرة أجنبية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
التونسية أنس جابر إلى ربع نهائي دورة برلين للتنس
التونسية أنس جابر إلى ربع نهائي دورة برلين للتنس
رئيس الريال يتحدث عن مبابي: بات في طي النسيان.. ولكن
رئيس الريال يتحدث عن مبابي: بات في طي النسيان.. ولكن
صمت مثير لـ«بايرن ميونيخ» أمام صفقة ماني وسط أنباء عن الإتمام مقابل 40 مليون يورو
صمت مثير لـ«بايرن ميونيخ» أمام صفقة ماني وسط أنباء عن الإتمام ...
«آرسنال» يعلن تجديد عقد نجمه نكيتياه.. ويمنحه الرقم «14»
«آرسنال» يعلن تجديد عقد نجمه نكيتياه.. ويمنحه الرقم «14»
أوساكا تنسحب من بطولة «ويمبلدون» بسبب الإصابة
أوساكا تنسحب من بطولة «ويمبلدون» بسبب الإصابة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة
في بيان رسمي انفصال بيكيه وشاكيرا بسبب الخيانة...
منتخب الأرجنتين بطلاً لكأس السوبر الأوروبي الأميركي الجنوبي «فيناليسيما»
منتخب الأرجنتين بطلاً لكأس السوبر الأوروبي الأميركي الجنوبي ......
بالفوز على ليفربول.. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2022 للمرة الـ14 في تاريخه
بالفوز على ليفربول.. ريال مدريد بطلا لدوري أبطال أوروبا 2022......
رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي للمرة 15
رولان غاروس: نادال يجرد ديوكوفيتش من اللقب ويبلغ نصف النهائي......
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح إستونيا
شاهد .. ميسي يسجل خماسية تاريخية تقود الأرجنتين لاكتساح ......
المزيد
«الزمالك» يرفض الجماهير ضد «الأهلي» في القمة المصرية
«الزمالك» يرفض الجماهير ضد «الأهلي» في القمة المصرية...
رسميا.. «موناكو» يعلن رحيل فابريغاس
رسميا.. «موناكو» يعلن رحيل فابريغاس...
التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس
التونسية أنس جابر تعبر لنهائي «برلين المفتوحة» للتنس...
أوساكا تنسحب من بطولة «ويمبلدون» بسبب الإصابة
أوساكا تنسحب من بطولة «ويمبلدون» بسبب الإصابة...
«آرسنال» يعلن تجديد عقد نجمه نكيتياه.. ويمنحه الرقم «14»
«آرسنال» يعلن تجديد عقد نجمه نكيتياه.. ويمنحه الرقم «14»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط