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رسميا.. «موناكو» يعلن رحيل فابريغاس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 يونيو 2022, 08:06 مساء
رسميا.. «موناكو» يعلن رحيل فابريغاس
النادي الفرنسي ينهي رحلة النجم الإسباني سيسك فابريغاس. (الإنترنت)
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أعلن نادي «موناكو» الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت، رحيل سيسك فابريغاس، المتوج مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم، عن صفوف الفريق، دون أن تتضح الصورة بشأن الوجهة المقبلة للاعب.

ونشر «موناكو» تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال فيها: «شكرًا سيسك».

وقضى فابريغاس صاحب الـ35 عامًا ثلاثة أعوام ونصف العام مع «موناكو»، الذي انضم إليه قادمًا من «تشيلسي» الإنجليزي، لكنه عانى بشكل كبير الإصابة خلال موسمه الأخير مع الفريق الفرنسي.

وشارك فابريغاس خلال 68 مباراة بقميص «موناكو» وسجل 4 أهداف وصنع 9 أخرى بجميع المسابقات.

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110 مباريات دولية
وشارك فابريغاس، النجم السابق لـ«آرسنال» الإنجليزي و«برشلونة» الإسباني، في 110 مباريات دولية، وتوج مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2010 ولقبي كأس الأمم الأوروبية العامين 2008 و2012 .

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