«آرسنال» يعلن تجديد عقد نجمه نكيتياه.. ويمنحه الرقم «14»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي «آرسنال»، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، أن المهاجم الشاب إيدي نكيتياه سيرتدي القميص رقم 14 في الموسم المقبل عقب تمديد عقده لفترة طويلة.

وانضم نكيتياه صاحب الـ(23 عامًا) إلى «آرسنال» ناشئًا، وخاض 92 مباراة مع الفريق الأول وسجل 23 هدفًا. وبدأ في حجز مكانه بالتشكيلة الأساسية في الموسم الماضي، وأحرز خمسة أهداف في آخر ثماني مباريات بالدوري.

يمثل كل قيم النادي

وقال أرتيتا، وفقًا لـ«رويترز»: «أنا سعيد ببقاء إيدي معنا، إنه يمثل كل قيم النادي.. نحن سعداء جدًا بتمديد عقده، والآن يجب أن نعمل ونواصل تطوير الموهبة الرائعة والشخصية».

القميص رقم «14»

ويعد العقد الجديد مكافأة على تألقه، كما يرتدي القميص 14 الذي ارتداه من قبل أسطورة النادي تييري هنري ما يؤكد ثقة المدرب ميكل أرتيتا بالمهاجم. كما ارتدى ثيو والكوت وبيير-إيمريك أوباميانغ هذا القميص أيضًا.

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وارتقى نكيتياه في ترتيب المهاجمين في «آرسنال» عقب رحيل المخضرمين أوباميانغ وألكسندر لاكازيت، وسيتطلع للسير على نهج زميليه بمنتخب إنجلترا بوكايو ساكا وإميل سميث رو.