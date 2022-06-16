إنفانتينو يوجه كلمة للمنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 في قطر

القاهرة - بوابة الوسط

وجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، رسائل تهنئة إلى جميع الدول الـ32 التي تأهلت إلى كأس العالم بقطر 2022.

وقال جياني إنفانتينو في تصريح بمناسبة ختام التصفيات: «أصبحنا نعرف المنتخبات الـ32 التي تأهلت إلى كأس العالم قطر 2022.. مرحبًا بجماهير تلك الدول والمشجعين من جميع أرجاء العالم الذين سيأتون إلى الدوحة بعد عدة أشهر».

اكتمال قائمة منتخبات المونديال

واكتملت قائمة المنتخبات المتأهلة للمونديال مساء الثلاثاء، بعد فوز كوستاريكا على نيوزيلندا في ملعب الريان بهدف دون مقابل، وقبلها بيوم تغلبت أستراليا على البيرو (5 - 3) بركلات الترجيح في الملعب نفسه.

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