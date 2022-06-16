رسميا.. الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن رحيل إيهاب جلال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، رسميا الاستغناء عن خدمات إيهاب جلال مدرب منتخبه الوطني، بعد ثلاث مباريات فقط في منصبه.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حازم إمام، «قررنا توجيه الشكر لإيهاب جلال ونتمنى له التوفيق بعد الفترة الماضية».

مدرب أجنبي

وأوضح أن التوجه المقبل التعاقد مع مدير فني أجنبي وهناك الكثير من المدربين الذين يرغبون في تولي مهمة تدريب المنتخب المصري.

وأضاف إمام أنه سيجري تعيين مدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي، وكذلك التعاقد مع مدير فني أجنبي لاتحاد كرة القدم لتطوير اللعبة في البلاد.

وكان الاتحاد المصري تعاقد مع جلال مدرب بيراميدز السابق لقيادة المنتخب الوطني في أبريل الماضي، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وسبق لجلال تدريب الزمالك والإسماعيلي ومصر للمقاصة ضمن عدة أندية مصرية، واشتهر بتقديم كرة هجومية، لكنه لم يحرز أي لقب.

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انقسام كبير حول تعيين إيهاب جلال

واستهلت مصر مشوارها مع المدرب جلال، الذي تولى المسؤولية وسط انقسام كبير حول تعيينه، بالفوز 1-صفر على ضيفتها غينيا في افتتاح مشوار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وبعدها تجرعت مصر هزيمة محرجة 2-صفر أمام إثيوبيا في مالاوي في الجولة الثانية من التصفيات. وخسرت مصر 4-1 وديا أمام كوريا الجنوبية في مباراة جلال الثالثة.