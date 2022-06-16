الظهرة والصقور الأقرب للعودة إلى دوري الأضواء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تقام اليوم الخميس آخر 3 مباريات في نهائيات الصعود للقسم الممتاز (لدوري الأضواء) لفرق المجموعة الثانية، على ملعب البيضاء.

وتقام مواجهة بين رفيق وأبي الأشهر، بالحكم الطاهر فرج والمساعدين عطية محمد وعبدالباسط سعيد، والحكم الرابع عمر الشريف، والمراقب نوري العبره.

وعلى ملعب شحات، الظهرة يلتقي المستقبل، بالحكم محمد المجبري والمساعدين محمد القداري ومنير الزلاوي والحكم الرابع مفتاح العلمي والمراقب المبروك الفارسي.

وعلى ملعب مدينة القبة، فريق أساريا يلعب مع الهلال سبها، بإدارة الحكم محمد العفاسي والمساعدين هشام أشتيوي وإسماعيل شنبة، والحكم الرابع أشرف عمر والمراقب محمدالشريف.

ترتيب الفرق

وقبل مباريات اليوم، يحتل الظهرة الصدارة برصيد 10 نقاط، ويأتي ثانيًا رفيق بـ10 نقاط بفارق المواجهات المباشرة، ومن خلفهما تتساوى فرق أبي الأشهر والبشاير وأساريا برصيد 8 نقاط لكل منها، والمستقبل برصيد 5 نقاط، والهلال سبها دون نقاط.

مباريات الجمعة

وغدًا الجمعة، ستقام أيضا آخر 3 مباريات في الجولة الأخيرة لتصفيات الصعود لفرق المجموعة الأولى، وعلى ملعب أبوسليم، البرانس يلتقي وفاق أجدابيا بإدارة الحكم نصيب الهواري والمساعدين مروان الحراري وسالم المراكبي والحكم الرابع محمد السرتاوي والمراقب عصام شرف الدين.

وعلى ملعب المجد، فريق المروج يتبارى مع الشرارة بإدارة الحكم حمزة الثموني والمساعدين معاذ الشايبي وأكرم الحصني ومحمد الشاوش، والمراقب عبدالفتاح التريكي.

وعلى ملعب نادي الترسانة، يقام لقاء بين الصقور والأنوار بإدارة الحكم خليل سنان والمساعدين عبدالعزيز الازيرق وحسام غليو والحكم الرابع كمال نوير .

وقبل مباريات الغد الصقور في الصدارة برصيد نقاط من 5 مباريات، وأقرب الملاحقين الوفاق أجدابيا 8 نقاط من 5 مباريات، والبرانس 8 نقاط من 5 مباريات. والأنوار 7 نقاط من 5 مباريات، والمروج 6 نقاط من 5 مباريات، وبنغازي الجديدة 6 نقاط من 6 مباريات، وأخيرًا الشرارة نقطتين من 5 مباريات.

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يشار إلى أنه في حالة تساوي فريقين في النقاط يجري النظر في المواجهات المباشرة بينهما، وفي حال استمرار التعادل ينظر لفارق الأهداف، أما في حال تساوي أكثر من فريقين، فيجري النظر في المواجهات بينها، والأفضليه للأكثر نقاطا في المواجهات التي جمعتها.

والفريقان المتحصلان على الترتيب الأول في كل مجموعة سيصعدان مباشرة إلى الدوري الممتاز للموسم الرياضي القادم 2022/ 2023، وصاحبا الترتيب الثاني سيخوضان مباراة فاصله مع صاحبي الترتيب التاسع في مجموعتي الدوري الممتاز.