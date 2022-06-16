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داني ألفيش يعلن رحيله عن برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 يونيو 2022, 01:23 مساء
داني ألفيش يعلن رحيله عن برشلونة
داني ألفيش. (الإنترنت)
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أعلن الظهير البرازيلي الدولي المخضرم داني ألفيش، رحيله عن صفوف نادي برشلونة الإسباني للمرة الثانية بعد عودته اليه العام الماضي.

وكان الفيش (39 عامًا) عاد للدفاع عن ألوان النادي الكاتالوني في نوفمبر الماضي بطلب من المدرب تشافي بعقد قصير الأمد حتى نهاية الموسم.

وقال الفيش إنه لن يجدد عقده لموسم إضافي، موضحًا، عبر حسابه على «انستغرام»، وفقًا لـ«فرانس برس»: «أود توجيه الشكر إلى جميع العاملين في النادي للفرصة التي منحنوني إياها للعودة إلى هذا النادي وارتداء فانيلته مجددًا، لا تدرون مدى سعادتي».

408 مباريات مع برشلونة
وخاض ألفيش 408 مباريات في صفوف برشلونة على فترتين كانت الأولى من 2008 إلى 2016 عندما عاش الفريق حقبة ذهبية بإحرازه لقب الدوري الإسباني 6 مرات ودوري أبطال أوروبا 3 مرات وكأس إسبانيا 4 مرات.

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ولا يزال الفيش يدافع عن ألوان منتخب البرازيل وخاض المبارتين الوديتين الأخيرتين ضد اليابان وكوريا الجنوبية خلال الشهر الجاري ومن المتوقع أن يكون ضمن التشكيلة الرسمية التي ستشارك في مونديال قطر المقرر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.

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