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النيابة العامة السويسرية تطالب بالسجن سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ بحق بلاتيني وبلاتر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 15 يونيو 2022, 01:19 مساء
النيابة العامة السويسرية تطالب بالسجن سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ بحق بلاتيني وبلاتر
بلاتيني وبلاتر. (أرشيفية - إنترنت)
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طلب مكتب المدعي العام السويسري، اليوم الأربعاء، عقوبة السجن لمدة سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ بحق الفرنسي ميشال بلاتيني والرئيس السابق للفيفا السويسري جوزيف بلاتر.

يأتي هذا على خلفية الاحتيال على الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال الحصول على تعويض غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) لصالح نجم كرة القدم السابق، بحسب «فرانس برس».

وتصدر المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينتسونا قرارها في 8 يوليو المقبل في هذه القضية التي دمرت الحياة المهنية للرجلين، حيث من الممكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس سنوات.

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