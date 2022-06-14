هزيمة تاريخية مهينة للمنتخب الإيطالي على يد نظيره الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

نجح المنتخب الألماني في تحقيق فوزا كبيرا على نظيره الإيطالي، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على ملعب بروسيا بارك، في منافسات المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية.

وسجل المنتخب الألماني أول الأهداف في الدقيقة العاشرة، بعد عرضية من الناحية اليسرى من دافيد راوم، استلمها كيميتش أمام المرمى ووضعها داخل الشباك.

وسجل إلكاي جوندوجان الهدف الثاني لألمانيا من ركلة جزاء في الدقيقة (45+4)، بعدما ارتكب باستوني خطأ على هوفمان داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء، سددها جوندوجان بنجاح.

وعزز توماس مولر النتيجة للألمان في الدقيقة 51، بعد أخطاء دفاعية من مدافعي إيطاليا لتصل الكرة إلى مولر داخل المنطقة ويسدد الكرة في الشباك. قبل أن يسجل اللاعب تيمو فيرنر الهدف الرابع والخامس في الدقيقية (68 و69).

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فيما سجل ويلفريد جنونتو هدف إيطاليا الأول بالدقيقة 78 ثم أليساندرو باستوني في الدقيقة (90+4).

بهذه النتيجة رفع المنتخب الألماني رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الثاني خلف المجر المتصدرة برصيد 7 نقاط، فيما تجمد رصيد إيطاليا عند 5 نقاط وتراجعت للمركز الثالث.